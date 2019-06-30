بعد واقعة تصوير الفتيات بالطائرة.. تعرف على أغرب طرق التحرش

في واقعة مثيرة للدهشة والغضب في محافظة القليوبية، بمدينة بنها، تم القبض على محامٍ، 30 عامًا، لاتهامه بالتجسس على جيرانه عن طريق طائرة "درون" صغيرة مثبت بها كاميرا، حيث أكد أحد جيرانه أنه استخدمها ليلا للمرور على النوافذ والبلكونات الخاصة بالسيدات والفتيات للتجسس عليهن وتصويرهن، رصد "هُن"، أغرب طرق التحرش حول العالم التي لا بد من الانتباه إليها.

فتاة تتعرض لمحاولة تصويرها من أسفل فستانها

كانت من أغرب حوادث التحرش ما حدث مع فتاة من تايلاند عن طريق تصويرها من أسفل التنورة التي ترتديها، وهو الفعل الذي أصدرت بسببه بريطانيا مؤخرا عددا من القوانين تجرم هذا الفعل باعتباره تحرشا جنسيًا.

سجل مقطع فيديو محاولة رجل تصوير فتاة داخل موقف السيارات، وهي تسير بينما سار خلفها لتصويرها من أسفل التنورة.

لذلك قررت البرازيل ابتكار فستان يحمي من التحرش وبيّنت أنه يعمل عبر تقنية حساسة تقيس درجة اللمس التي تتعرض لها الفتاة التي ترتديه، والهدف منه ليس فقط تنبيه النساء والفتيات إلى هذه الظاهرة المعيبة، بل كشف هوية المتحرش أيضًا، وبحسبما ذكره موقع "كوارتز".

غرف ملابس مول القطامية

وفي العام الماضي وقع حادث آخر لواقعة تصوير السيدات، وأبرزها قيام صاحب محل ملابس حريمي داخل مول شهير بالقطامية، حيث كان يتلصص على النساء وتصوير محتوى فاضح، عبر الهاتف المحمول أثناء تبديل ملابسهن، حيث لاحظت إحدى السيدات وجود الهاتف داخل البروفة والكاميرات مفتوحة فأسرعت بإبلاغ الشرطة، وتم إلقاء القبض عليه.

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طرق غريبة للتحرش في المواصلات

النوم في المواصلات

من أغرب طرق التحرش في المواصلات العامة أن يقوم شخص بالنوم جانبك ويقوم بإمالة رأسه على جسدك؛ لتسقط على صدرك أو قدمك، فمن المهم بالنسبة له هو لمس الجسم بأي طريقة.

كيف تحمين نفسك من التحرش في العيد؟

فتح الشباك مهما كانت برودة الجو

هذا النوع من المتحرشين يشعر دائمًا بالحر، مهما كانت برودة الجو ودائمًا ما يرغب في فتح النافذة؛ ليمد يده من خلالك، سواء من أمامك أو خلفك، وهو طريقة أخرى للتحرش بحجة فتح النافذة.

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