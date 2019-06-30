محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- هل تَودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يوميًا، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscope"، وذلك في الألبوم المرفق بالأعلى.. حظ سعيد..

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كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على توقعات الأبراج وحظك اليوم 30/6/2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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