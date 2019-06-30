مفيدة لمرضى السكري.. 10 فوائد لا تتوقعها لفاكهة القشطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – مادي غيث: تعتبر فاكهة القشطة من الفواكه غير المعروفة بين الكثيرين، على الرغم من احتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان، كمضادات الأكسدة، التي تقوي مناعة الجسم، وتقلل من فرص الإصابة بالأورام السرطانية. لمزيد من المعلومات.. اضغط هنا

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