بـ420 جنيها.. أقراص تحوِّل رائحة غازات البطن إلى ورود وشكولاتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

ابتكرت إحدى الشركات الفرنسية دواءً جديدًا يمكنه جعل رائحة الغازات التي يطلقها الجسم تشبه روائح الزهور، وغير كريهة.

ويرجع الفضل لاختراع هذا الدواء إلى عالم فرنسي يدعى كريستيان بوينشيفال (65 عامًا) يعيش في غرب فرنسا بمدينة "Gesvres "، فهو استطاع بعد القيام بالعديد من المحاولات والتجارب العلمية أن يكتشف مركبا كيميائيا يحول رائحة غازات الجسم الكريهة إلى رائحة الزهور والشوكولاتة.

وفي حقيقة الأمر تم الإعلان عن البدء في التجارب التي توصلت لاختراع هذه الحبات الكيميائية منذ عام 2007، وقد اختارت الشركة لها اسم "Lutin Malin" وذلك وفقًا للموقع الرسمي للشركة.

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وأكد أحد المسؤولين بالشركة أن الدواء مصنوع من مواد طبيعية بشكل كامل، وليس به أي مواد مخدرة- وفق ما نشرته صحيفة "mirror".

ويمكن لأي شخص الحصول على حبات "Lutin Malin" من خلال الموقع الرسمي لها أو من موقع "أمازون" الشهير، فالعبوة تحتوي على 60 حبة مقابل 20 جنيها استرلينيا (أي ما يعادل 420 جنيها مصريا).

وتوفر الشركة أيضًا هذا الدواء على هيئة "علبة بودرة" يصلح استخدامها للكلاب، من خلال رش القليل من المسحوق على طعام الكلاب.