أعراض خلع الكتف المتكرر

يعتبر خلع الكتف من أصعب الآلام التي تصيب الشخص، وذلك إثر التعرض لصدمة قوية أثرت على مفصل الكتف، وهناك أعراض يمكن أن يتجاهلها البعض منها التورم أو الكدمات وأعراض أخرى كما ذكرها موقع "Mayo Clinic". كتف مشوه بوضوح أو غير مكانه. التورم أو الكدمات. ألم شديد. عدم القدرة على تحريك المفصل. ألم شديد في المنطقة المصابة. Advertisements إصدار صوت "طرقعة" شديد في مفصل الكتف. لا يستطيع المصاب حمل ذراعه. فقدان تام للحركة في مفصل الكتف. الإحساس بعدم ثبات مفصل الكتف في مكانه. الخوف من استعمال الذراع الذي يتكرر خلع الكتف فيه. ​

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