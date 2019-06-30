"مبتكلفهوش حاجة".. متابعون عن دينا الشربيني والهضبة: "بتلبس هدومه وتكرر فساتينها"

فاجأ الثنائي، دينا الشربيني، والفنان عمرو دياب، متابعيهما أمس، بصورة جديدة عبر حساباتهما الشخصية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الثنائي، بملابس سهرة رسمية، حيث ارتدت الفنانة فستان سواريه أسود اللون، مع شعر ويفي قصير، وحذاء ذهبي، في حين ارتدى الهضبة، بدلة سوداء كلاسيك، مُرفقين إياها بتعليق: "الآن من ماربيا"، وهي إحدى المُدن الإسبانية.

الأمر الذي جعل الفنانة دينا الشربيني، تتصدر مُحركات البحث اليوم، ليس فقط بسبب صورتها مع الهضبة، والتي زعم البعض أنها إعلان رسمي عن علاقتهما، التي انتشرت حولها الشائعات منذ عامين، ولكن لإطلالتها.

وارتدت الفنانة فستانًا ارتدته من قبل، خلال حفل ختام أحد المهرجانات السينمائية، الأمر الذي تداوله البعض بشكل كبير، فعلق أحدهما قائلًا: "حتى مكلفتش الراجل تمن فستان جديد"، وتابع الأخير: "مش الفستان مكانش عاجبكم، أهو عاجب الهضبة".

وأضافت الأخيرة: "بتوفر له، ولابسة نفس الفستان تاني".

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لم تكن تلك المرة التي يتحدث فيها رواد "السوشيال ميديا" عن إطلالات الفنانة، التي وصفوها بـ"الموفرة" للهضبة، فمؤخرًا، وخاصة خلال عرض مسلسل "زي الشمس" ظهرت الفنانة بعدة إطلالات تشبه إطلالة الهضبة، التي علق عليها الرواد، قائلين: "بتلبس هدومه وتوفر له".

وتداول رواد مواقع التواصل، حينها عدة صور للفنانة، وهي ترتدي ملابس تشبه إطلالات الفنان عمرو دياب، حتى رجح البعض، أنهما يرتديان نفس الملابس.

وظهرت "الشربيني" خلال أحد مشاهد مسلسلها "زي الشمس" بإطلالة كاجوال، مرتدية "قميص جينز" الذي ظهر به من قبل الهضبة، خلال إعلان إحدى شركات المحمول، كما تألقت في مشهد آخر بـ"بيجامة" سوداء "مُنقطة"، تشبه أحد قمصان الأخير، والذي ظهر به خلال إحدى حفلاته.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الصور، بشكل ساخر، وكتبت أحدهم: "وكمان بيسيبها تلبس هدومه"، في حين قالت أخرى: "كمان بتوفر فلوس اللبس وبتاخد لبس عمورة".

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