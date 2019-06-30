مُعد "صبايا الخير" يكشف تفاصيل جديدة عن مرض ريهام سعيد: حالتها غير مستقرة

أكد خالد صواف، معد برنامج صبايا الخير، المذاع عبر فضائية الحياة، والذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، أن حالتها الصحية غير مستقرة، حيث نصحها الأطباء بضرورة الابتعاد عن المستشفى حتى لا تلتقط ميكروبا جديدا.

وتابع "صواف"، أثناء حديثه لـ"هُن"، أن المرض ليس جلديًا وأنه لم يتم حتى الآن تشخيص طبيعة المرض، وأنها تجري العديد من الاتصالات من أجل اختيار طبيب متميز قادر على تشخيص المرض.

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وكانت الإعلامية ريهام سعيد، كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" منشورا ذكرت فيه: "حين وفاتي لا تهجروني، ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. الدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحدا"، ودعا لها محبوها ومتابعوها بالشفاء.

تفاعل عدد كبير من متابعي ومحبي ريهام سعيد معها عبر الإعجابات والتعليقات خلال ساعات قليلة، والتي جاء من بينها، تعليق الراقصة دينا، "حبيبتي ربنا يديكي العمر، شدة وتزول إن شاء الله تبقي زي الفل، ألف سلامة عليكي"، وكذلك الفنانة بدرية طلبة، "ربنا يطول في عمرك ويديكي الصحة علشان ولادك وحبايبك ويبعد عنك الأذى والمؤذيين".

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