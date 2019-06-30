الامارات | أفراح الهاشمي والعيسائي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل محمد أحمد الهاشمي، بمناسبة زفاف نجله منصور إلى كريمة حمد زايد العيسائي. حضر الحفل، الذي أقيم في فندق روتانا بمدينة العين، عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وأعيان الهاشمي والعيسائي، وحشد من الأهل وأصدقاء العريس. وتخللت الحفل فقرات تراثية احتفالاً بالمناسبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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