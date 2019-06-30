الامارات | أفراح المحرمي والكثيري والنيادي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت عائلة المرحوم سعيد مسلم جداد المحرمي حفل استقبال، بمناسبة زفاف نجليها همدان إلى كريمة سالم أحمد صالح الكثيري، ومنور إلى كريمة عبدالله علي بخيت النيادي. حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة أفراح الهيلي في العين، عدد من الشيوخ وأعيان قبائل المحرمي والكثيري والنيادي، إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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