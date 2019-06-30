الامارات | «كلمة» يُصدر رحلة تيوفيل غوتييه إلى مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن «كلمة» يُصدر رحلة تيوفيل غوتييه إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن كلاسيكيات الأدب الفرنسي، التي تصدر عن مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، صدر كتاب الروائي والشاعر والناقد الفرنسي تيوفيل غوتييه «رحلة إلى مصر»، الذي ترجمه المغربي محمد بنعبود، وراجع الترجمة ونقحها وقدم لها الشاعر والأكاديمي العراقي المقيم في باريس كاظم جهاد.

وفرضت مصر سطوتها على خيال غوتييه قبل رحلته إليها بعقود عدة، وأثناء الرحلة وفي أعقابها، كتب عنها وشعر بشوق إليها قبل أن تطأها قدماه، من خلال ما شاهده من إبداع أبنائها في المعرض الدولي الذي أقيم في باريس سنة 1867، وفي المتاحف والمعارض، وما عرفه عنها بفضل قراءاته الشرقية والاستشراقية الواسعة. وعندما بلغها بعد طول انتظار وشغف، تعرض لحادث حول رحلته، هو المشاء الكبير الذي كان يعول على نظراته بقدر ما كان يعوّل على ثقافته، إلى «سفرٍ ثابت»؛ إذ إن إحدى ذراعيه قد تعرضت على متن السفينة للكسر، ما اضطره لمداراة ذراعه المجبرة، والاكتفاء بالتطلع إلى المدينة التي كانت تستقطب كل أحلامه من شرفة فندق شبرد حيث أقام.

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لكن بفضل قريحة الكاتب وذكرياته عن مصر التي لطالما رآها في أحلامه وقراءاته، تمكن من أن يعوض نسبياً عدم اقتداره على الحركة في طول القاهرة وعرضها كما كان دأبه في سائر رحلاته. فالكتاب يقدم للقارئ تعويضاً آخر بفضل ما يحويه ملحقه من مقالات عن أعمالٍ أدبية وفنية مكرسة لمصر، كان غوتييه قد كتبها في فترات مختلفة وجمعها الإيطالي بابلو تورتونيزه، الذي تنطلق الترجمة من طبعته لهذه الرحلة. فهي بمثابة تتمّة لرحلته تأتي من معاينته رحلات الآخرين إلى مصر، وما كتبوه عن البلاد أو رسموه.

مصر فرضت سطوتها على خيال غوتييه قبل رحلته إليها بعقود.

الكتاب ترجمه عن «الفرنسية» محمد بنعبود.. وراجعه كاظم جهاد.