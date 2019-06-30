الامارات | «الأسبوع الثقافي» يمدّ جسور تواصل بين الإمارات ورومانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأسبوع الثقافي» يمدّ جسور تواصل بين الإمارات ورومانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ سالم القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، أن فعاليات الأسبوع الثقافي الإماراتي، التي أقيمت في العاصمة الرومانية بوخارست، خلال الفترة من 22-26 يونيو الجاري، حظيت بإقبال جماهيري حرص على التعرف إلى التراث والثقافة الإماراتية.

وأضاف أن «ذلك يعد ترجمة لعمق العلاقات الطيبة بين الشعبين الصديقين، ويشجعنا على بذل المزيد في هذا المجال، للتعريف بتراثنا وثقافتنا، ومشاركة إرثنا مع العالم من حولنا، وتعزيز الحوار الثقافي المتبادل مع الشعوب الصديقة لشعب دولة الإمارات، بما يعمّق أواصر التفاهم والتبادل المعرفي والثقافي الذي يعد من أساسيات بناء العلاقات بين الشعوب التي تشاركنا القيم والمبادئ الإنسانية ذاتها».

ونظمت فعاليات «الأسبوع» خلال الفترة من 22-26 يونيو الجاري، بالتعاون بين وزارة الثقافة وتنمية المعرفة والسفارة الإماراتية في رومانيا، ضمن جهود الوزارة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير علاقات الصداقة بين الشعبين الإماراتي والروماني.

وقدمت الفعاليات لمحات تعريفية بالتراث والثقافة الإماراتية، وهدفت إلى تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين في المجال الثقافي، وتبادل الخبرات والمعارف حول العادات والتقاليد المحلية المتوارثة لدى الشعبين الصديقين.

وأطلعت الفعاليات الجمهور على مشاهد حيّة جسّدت الثقافة الإماراتية، وقدمت فرصة التفاعل مع التراث الأصيل لشعب دولة الإمارات، وتضمنت عروضاً فنية من وحي التراث، وحفلاً موسيقياً، ومعرض صور فوتوغرافية للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقرية تراثية سلطت الضوء على فن الطهي الإماراتي، والحرف اليدوية، وفن التزيين بالحناء، وطريقة تقديم القهوة العربية.

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من جهته، قال سفير دولة الإمارات لدى رومانيا، الدكتور أحمد عبدالله سعيد المطروشي، إن «فعاليات الأسبوع تعد إحدى الأدوات التي أردنا من خلالها أن نوصل لرومانيا وشعبها أن الإمارات دولة تجمع بين الحداثة والموروث الضارب في عمق التاريخ، إذ تحوي ثقافتنا تراثاً عظيماً في شتى المجالات، بمكوناتها الغنية التي تتضمن مجموعة من الأساليب، والأنماط، والسمات مثل: اللباس، والرقصات والأهازيج الشعبية، والأعمال الفنية، والحرف اليدوية، والأكلات الشعبية التي تشتهر بها دولتنا، وذلك لمدّ جسور التواصل بين الإمارات ورومانيا».

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الجاري، انطلقت

فعاليات «الأسبوع

الثقافي» التي

استمرت خمسة أيام.