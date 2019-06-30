الامارات | ميركل: الرعشة ستذهب من تلقاء نفسها مثلما جاءت

شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل: الرعشة ستذهب من تلقاء نفسها مثلما جاءت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتذرت زعيمة حزب الخضر المعارض في ألمانيا، أنالينا بيربوك، للمستشارة أنغيلا ميركل، عن تصريحات أدلت بها بشأن الحالة الصحية للأخيرة.

وكتبت بيربوك، صباح أمس، مغرّدة على موقع «تويتر»: «هذا التصريح كان خطأ»، مضيفة أنها تعتذر لميركل عن ذلك.

وكانت بيربوك قد ربطت خلال مؤتمر صحافي، أول من أمس، بين نوبتي الارتجاف اللتين أصيبت بهما ميركل أخيراً، وتغير المناخ. وقالت، في إشارة إلى درجات الحرارة المرتفعة خلال الأيام الماضية: «يتضح أيضاً لدى المستشارة الألمانية أن مناخ هذا الصيف له تأثيرات صحية». وقالت في اعتذارها على «تويتر» إنها صنعت، من دون تفكير، ارتباطاً ليس له وجود في الواقع.

وعقب إصابتها بنوبتي ارتجاف خلال أقل من أسبوعين، أكدت ميركل، أمس، أن حالتها الصحية جيدة. وقالت ميركل أمام الصحافيين في مدينة أوساكا اليابانية، على هامش قمة مجموعة الـ20، رداً على سؤال حول ما إذا كان بإمكانها تفسير سبب إصابتها بهذه النوبات، وما إذا كانت استشارت طبيباً: «أنا مقتنعة بأن هذه الردات ستذهب من تلقاء نفسها، مثلما جاءت».