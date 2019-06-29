مي حريري عن خلافها مع هيفاء وهبي: "خيرا تعمل شرا تلقى"

تحدثت الفنانة اللبنانية مي حريري عن خلافها مع الفنانة هيفاء وهبي، وقالت في تصريحات لـ"الوطن": "الله أعلم بنوايا كل إنسان وهذا الموقف علمني أنه خيرا تعمل شرا تلقى"، بحسب تعبيرها.

وكانت قد نشبت حرب كلامية بين اللبنانيتين مي حريري وهيفاء وهبي والسبب لقاء لـ"مي" تلوم فيه ما وصفته بـ"الموضة التي ظهر بها الفنانون هذه الأيام وهي إصابتهم بأمراض لجذب تعاطف الجمهور.. مرة سرطان ومرة كبد"، ما جعل هيفاء تظن أنها المقصودة بهذا الكلام، ونشرت عبر حسابها على "تويتر" الرسائل بينها وبين مي، وتظهر خلال الرسائل اطمئنان مي على هيفاء ورد الأخيرة عليها بالشكر على السؤال، وأنها ستغادر المستشفى بعد أسبوع.

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وبعد ظهور مَي وتصريحاتها التي أغضبت هيفاء ردت عليها الأخيرة قائلة: "اتصلت بكي لكي أشكرك على شيئين، الأول سؤالك علي في مرضي، والثاني لأنك منافقة كبيرة".

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