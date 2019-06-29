وصفتان منزليتان لتكثيف الشعر وعلاج القشرة.. نتائجهما فورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

يفضل الكثير اللجوء إلى الحلول الطبيعية لحل مشاكل الشعر، سواء التساقط أو القشرة، ويوجد بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على حل هذه المشاكل، منها الثوم.

ريم النعماني أخصائي الأمراض الجلدية، تؤكد أن استخدام الثوم على فروة الرأس يسبب بعض الالتهابات والحكة الناتجة عن تهيج البشرة مع كثرة الاستخدام والتدليك، لذلك يُنصح باستخدام سيرم الثوم معه (يمكن شرائه من الصيدليات)، معدِّدة الفوائد الناتجة من استخدام الثوم على فروة الشعر خلال السطور التالية:

- تحفيز الدورة الدموية، وبالتالي تغذية الشعر بشكلٍ كبير، وتنقية بصيلات الشعر وتقويتها.

- الحماية من التكسر الناتج عن الجفاف، والحد من خفة الشعر والحكة الناتجة أيضًا عن الجفاف.

- يعمل على إنتاج الكولاجين الذي يساعد على نضارة وترطيب فروة الرأس ونمو الشعر عند التدليك على فروة الرأس.

لماذا الثوم؟

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يوضح الدكتور محمد مسعود أستاذ التغذية العلاجية، المواد المتواجدة في الثوم التي تساعد على نمو الشعر، مشيرًا في تصريحه لـ"الخليج 365"، إلى أن الثوم يحتوي على مادة كبريتية تسمي "الأليسين" أو "الداي لاين"، وهي مادة مُطهرة ومعقمة مضادة للبكتريا والميكروبات، وهي السبب في الرائحة القوية للثوم.

وأضاف أن هذه المادة تتفاعل مع مركب الشعر الطبيعي ويسمي "الاسكريروبروتن" وتساعد على نمو الشعر مرة أخرى، إذ إن الثوم يحتوي على نسب ضئيلة من العناصر الغذائية الضرورية لنمو الشعر مثل "فيتامين سي" وهو محفز جيد لفروة الرأس، ولكن يمكن أن يسبب بعض التهيج لبعض المرضى.

وصفات الثوم للشعر

تكشف خبيرة التجميل أميرة محمد، عن وصفتين طبيعيتين لاستخدام الثوم على فروة الرأس:

1- ماسك الثوم بالزيوت: يمكنك إضافة بعض الثوم المفروم على ملعقة زيت خروع، وملعقة زيت جوز هند، وملعقة زيت الزيتون، ومعلقة زيت لوز مُر، حتى يتكون معك خليط لزج يضاف إلى الشعر من 3 إلى 5 ساعات، ثم يغسل الشعر بالبن أو الخل للتخلص من رائحة الثوم عند الاستحمام.

2- ماسك الثوم بالعسل: يمكنك وضع ملعقة من الثوم المفروم على ملعقتين من العسل، حتى يكون خليطًا لزجًا، ويضاف على الشعر من 3 إلى 7 ساعات، ثم يُغسل بالبن أو الخل للتخلص من رائحة الثوم عند الاستحمام.