طرق تساعد في التخلص من غثيان الحمل.. بينها "شرب الماء"

في فترات متفرقة أثناء الحمل تواجه السيدات خلال الثلث الأول منه غثيان الصباح، ويمكن أن تسبب مشكلة غثيان الحمل بإعاقة قدرة المرأة على العمل أو ممارسة أنشطتها اليومية، وهناك بعض الطرق التي تخفف من غثيان الحمل منها كما ذكرها موقع "daily medical".

في بداية اليوم تناولي الخبز المحمص أو الكعك وليس الماء أو العصائر.

لا تستعجلي النهوض من السرير فور الاستيقاظ، البقاء دقائق قبل النهوض.

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حافظي على رطوبة الجسم طوال اليوم واشربي الكثير من الماء.

تجنبي الإفراط في تناول الطعام، وتناولي 6 وجبات صغيرة متوازنة طوال اليوم.

ابتعدي قدر الإمكان عن الروائح المثيرة، وأي شيء يحرّك الغثيان كالبصل أو العطور.

الحرص على اختيار الطعام بحذر؛ إذ تنصح المرأة الحامل بالحرص على تناول الكربوهيدرات والبروتين، والحدّ من تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أو الدهون.

الحرص على اختيار الطعام بحذر؛ إذ تنصح المرأة الحامل بالحرص على تناول الكربوهيدرات والبروتين، والحدّ من تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أو الدهون.

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