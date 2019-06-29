"مفيش حدود أو كسوف".. كيف يتعامل الأب مع ابنته المراهقة؟

قالت داليا جميل سعيد، أخصائية الصحة النفسية وتعديل السلوك، إنه يجب أن يتحدث الأب مع ابنته في سن المراهقة، في كل أمور الحياة، وألا يضع أي محاذير في الكلام معها.

وأضافت سعيد خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة سناء منصور، مقدمة برنامج "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "dmc": "مفيش حاجة اسمها مينفعش نتكلم مع ولادنا في ده، مسموح للأب والأم إنهم يتكلموا مع أولادهم في كل حاجة، مفيش حدود ومفيش كسوف، والكلام ده ينطبق على الولد والبنت والأب والأم".

وتابعت، أنه يجب على الوالدين إعطاء الأولاد الحرية اللازمة لاتخاذ القرارات والتعامل مع كل ما يطرأ عليهم في الحياة: "لو انتي واثقة في تربيتك مش هتخافي على ولادك".

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