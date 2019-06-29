حرصت نونا خُضيري، زوجة محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، على توجيه رسالة للأخير، عقب تعرضه لإصابة بالغة خلال التدريبات.
ونشرت زوجة اللاعب، صورة لها، خلال إصابته، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "يا رب أنا قلبي واجعني، وهموت ومحدش حاسس باللي فيا غيرك يارب، أكيد ليك حكمة في كده".
وتابعت: "كلمتني قبل التمرين، وقلتلك متجيش على نفسك وأنت بتتمرن عشان أنا مش مرتاحة، وبعدها مفيش ساعة وحصل اللي حصل".
وأضافت: "أنا مش عارفة أقول إيه، وكان نفسي ميبقاش بجد، بس قدر ربنا، ربنا يشفيك ويعفيك وترجع أحسن من الأول، قدر الله وما شاء فعل".
وتعرض "جنش" خلال مران أمس الجمعة، للإصابة بقطع في وتر أكيلس، ليتأكد غيابه عن الملاعب فترة تصل من 6 إلى 8 شهور.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لزوجة جنش عقب إصابته في المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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