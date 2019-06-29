صور| بينها الشعر المموج ولون البشرة.. أوجه التشابه بين دينا الشربيني وزينة عاشور

فاجأت النجمة دينا الشربيني، والهضبة عمرو دياب، جمهورهما بالظهور بملابس سهرة رسمية، من مدينة ماربيلا الإسبانية.

وظهر الثنائي، بملابس سهرة رسمية، حيث ارتدت الفنانة فستان سواريه أسود اللون، مع شعر ويفي قصير، وحذاء ذهبي، في حين ارتدى الهضبة، بدلة سوداء كلاسيك، ولفتت إطلالتها نظر الجمهور والمتابعين مقارنيها بإطلالة زينة عاشور زوجة الفنان عمرو دياب السابقة.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها دينا بإطلالة مشابهة لزينة، أو يجمع عددا كبيرا من الجمهور على وجود تشابه كبير بينهن، ورصد "هُن" أوجه التشابه بين زينة عاشور ودينا الشربيني.

الشعر الأشقر المموج

أثارت الفنانة دينا الشربيني جدلا كبيرًا بعد ظهورها في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، بـ"لوك الشعر الأشقر المموج" الذي جاء قريبا إلى شكل زوجة النجم عمرو دياب، بالإضافة لسيرها على نفس خطى زينة عاشور، حيث اختارت الماكياج الهادئ المائل للون البرونزي.

ملامح الوجه

تتشابه زينة ودينا في تفاصيل خاصة في ملامح الوجه من حيث لون البشرة ولون العين والابتسامة ورسمة الأنف وشكل الأسنان، وتتمتع كل نساء عمرو دياب بوجه طويل، وهو الوجه المثالي الذي يبدو أنه من الأشياء التي تجذبه في السيدات.

نحافة الجسم

يحرص الهضبة على الارتباط بفتيات نحيفات ذوات أجساد مثالية، خاصة أنه يحافظ على رشاقته، ويهتم بجسده اهتمامًا كبيرًا، وعادة ما نجد النساء اللاتي يخترهن غير قصيرات وإنما شبه طويلات، ولكنهن لسن أطول منه، وكلهن تقريبًا في الطول نفسه الذي يصل إلى كتفه.

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الإطلالات المتشابهة

ظهرت دينا بإطلالة مشابهة لزينة في أكثر من مناسبة آخرها حينما ظهرت برفقة الهضبة أمس في مدينة ماربيلا الإسبانية، حيث اعتمدت في إطلالتها بفستان أسود طويل تشابه مع فستان مقارب لدى زينة.

يذكر أن دينا الشربيني أشادت من قبل، خلال برنامج "أسرار النجوم"، مع المذيعة إنجي علي، على شبكة "نجوم أف إم"، بعمرو دياب، ومازحت الشربيني، المذيعة إنجي علي، وذلك بعد سؤالها، "هو عمرو دياب أضاف ليكي إيه؟، عمرو دياب عمل عقدة للرجالة دلوقتي"، فردت قائلة: "ده يعمل عقدة لأي حد".

وقالت الشربيني: "مش عشان الشكل وبس، ولا عشان أنا بشكر في عمرو دياب، بس كل الناس اللي مش قريبة منه متعرفش إنه بني آدم لازم يتحب، ده طيب وجدع وراجل وحنين، وباخد رأيه مع بابا في كل شيء".

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، أكدت على انفصال "الهضبة" عن زوجته زينة عاشور قبل ارتباطه بـ"الشربيني"، حيث ردت على سؤال لأحد متابعيها عبر "إنستجرام" منذ أسابيع، جاء فيه "هو أنتي يا ريهام مش عندك مبدأ أنك تكرهي خطافات الرجالة؟"، في إشارة لدينا الشربيني، لتجيب الإعلامية على السؤال، قائلة: "عمرو دياب مطلق بقاله كتير أوي قبل دينا".

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