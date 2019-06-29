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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - السبب الرئيس الذي يجعلنا نحب فصل الخريف هو ملابسه من البلوزات والأوشحة والجوارب والسترات الخفيفة.
نشرت مجلة "كوسموبوليتان"، أحدث صيحات الأزياء للخريف المقبل، واليكِ قائمة بأهم هذه الأزياء:
البنطلون الواسع
البناطيل الواسعة التي تشبه بشكل كبير البيجامات هي موضة الخريف لهذا العام، فيمكن ارتداؤها مع بلوزات وأحذية محايدة اللون.
جاكيت الدنيم بمربعات الشطرنج
إطلالة مناسبة وعصرية، ومن الممكن ارتداء تنورة بنفس اللون والشكل، فالكثير منا يحب التنسيق وارتداء الجاكيت والتنورة من نفس اللون والشكل.
جاكيت الدنيم المرقع
يمكنك ارتداؤه مع إطلالة بيضاء كاملة "سروال وقميص أبيض" فهذا الجاكيت يتناسب مع اللون الأبيض ويضيف إليك أناقة وجمالاً.
فستان طويل بلون الخردل
في بداية فصل الخريف عندما يكون الطقس لا يزال دافئاً، يمكنك ارتداء فستان طويل بلون الخردل وشنطة مصنوعة من الكروشيه باللون الأبيض.
جمبسوت تايجر
تتناسب هذه الإطلالة مع زوج من الكعب العالي المربع وحقيبة من الكروشيه.
بليزر كبير الحجم
يمكنك ارتداء هذه الموضة مع بنطلون من الجينز وزوج من الأحذية الرياضية.
قميص منقوش شفاف
يمكنكِ ارتداؤه مع بنطلون من الجينز الأبيض وحقيبة سوداء.
التيشيرت الأبيض والجينز الممزق
هذه الإطلالة هي الأشهر خلال فصل الخريف؛ فهي مناسبة في كل الأوقات مع ارتداء زوج من الصنادل الصيفية.
كانت هذه تفاصيل خبر من البنطلون الواسع إلى جاكيت الدنيم بمربعات الشطرنج.. إليك أحدث صيحات الخريف المقبل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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