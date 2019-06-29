بـ"الهيدروفيشال".. احصلي على بشرة نضرة وشبابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

تعتبر الهيدروفيشال من أفضل التقنيات التي تساعد على تحسين مظهر البشرة، والتخلص من علامات التقدم في السن والتجاعيد وتعيد بناء مستويات الكولاجين.

أوضح الدكتور عبد الرحمن عوضين، استشاري جراحات التجميل والليزر، أن الهيدروفيشال تساعد على زيادة مرونة البشرة والتخلص من الترهلات، والبقع السوداء، كما أنها تقلل من الزيوت في البشرة الدهنية، وتعالج المسام الواسعة، وتعيد للبشرة الشباب والضارة.

وقال عوضين إن الهيدروفيشال من التقنيات العلاجية غير الجراحية، التي لا تسبب الشعور بالألم، ويمكنك ممارسة الأنشطة اليومية والذهاب للعمل بعد الجلسة مباشرة، التي تستغرق 60 دقيقة، ويتم عمل الجلسة على 6 مراحل لإزالة السموم من الجلد وإزالة خلايا لجلد الميتة وتوفير الترطيب الدائم من العناصر الغذائية التي تحمي وتعيد بناء مستويات الكولاجين، فتبدأ المرحلة الأولي وهي إزالة خلايا البشرة الميتة، واستخدام خليط من حمض الجليكوليك وحمض الساليسيليك، وبعض المغذيات ومضادات الأكسدة.

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وتعد طريقة التنظيف الطبي للبشرة بالهيدروفيشال آمنة للغاية ويمكن تطبيقها على البشرة شديدة الحساسية، ولا تؤدي إلى مضاعفات أو حساسية.

وأضاف "عوضين" أن النتائج عادة ما تظهر بعد الجلسة الأولى مباشرة، فتلاحظين بشرتك أكثر نضارة وشبابًا.

وحذر عوضين من استخدام مستحضرات التجميل أو العناية بالبشرة قبل مرور 12 ساعة على الأقل من جلسة الهيدروفيشال، والحرص على عدم التعرض للشمس، واستخدام مادة الريتينول لفترة لا تقل عن ثلاثة أيام.