6 فوائد لأطفالكم في رقص الباليه.. وهذه أماكن تعليمه وشروطها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آية شطوري:

كثيرون يعشقون الباليه، ويحرصون على حضور حفلاته بمسارح دور الأوبرا، والبعض يولع في حبه ويسعى لزرع هذا الفن المصنف كأرقى أنواع الفنون في قلوب أبنائهم، ليس فقط لرقِيه لكن أيضًا لأهميته وفوائده للأطفال.

المدرب وراقص الباليه هاني حسن كشف لـ"الخليج 365" أبرز وأهم فوائد رقص الباليه للأطفال، فقال: "يصفي الذهن، ويساعد في الاسترخاء، ويزيد من استقامة الجسد ورشاقته، فضلاً عن التغلب على الشعور بالوحدة، وإبراز الثقة بالنفس، لأنه بعد تكرار حركة ما صعبة يستطيع الطفل التغلب على أي صعب مع التكرار، وكذلك الالتزام والانضباط بالمواعيد والأكلات والحفاظ على مقادير الطعام والنظام الغذائي".

وتقدم الدكتورة جهاد توفيق الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، شروطًا ملزمة للالتحاق بمدارس الباليه، سواء الخاصة أو التابعة للدولة، منها:

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- خلو الجسد من أي عيب خلقي، أو مرض مزمن مثل السكري أو الضغط أو الكولسترول، أو خلل في أوتار الساقين.

- خلو الجسد من "الفلات فوت" ومشاكل وإصابات العمود الفقري، وتشوهات شكل أصابع القدم، وبروز القفص الصدري، والزيادة عن الوزن المثالي المتوازن مع الطول.

- أن يكون الجسد قابل لتمارين الإطالات واللياقة والمرونة بشكل عام.

- يتم الالتحاق بشكل احترافي بمدرسة الباليه في سن التاسعة أو ما يعادل رابعة ابتدائي، ولكن يمكن البدء قبل هذه السن كتمهيد أو كهواية خاصة بالطفل.

- أن يكون الجسد مثاليًا بشكل عام، مع تجنب زيادة الوزن.

أما أبرز أماكن مدارس تعليم الباليه فتشمل:

- مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية في القاهرة.

- SWA academy لتعليم الباليه. وعنوانه: 38 شارع لمعي المطيعي الموازي لشارع جمال عبد الناصر وسط البلد.

- مركز القاهرة للرقص المعاصر (كايرو كونتمبوراري دانس) 1 ميدان موسى جلال -المهندسين.

- مركز فوج Vogue Dance Center، متخصص في تعليم الرقص والمهارات الأخرى للكبار وللأطفال، ويقدم دروسا في الباليه، إضافة إلى رقصات أخرى. وعنوانه: شارع عبد العزيز فهمي -سانت فاتيما -هليوبوليس.

- ريزودانس: وهو مركز يقدم مجموعة من التدريبات على جميع أنواع الرقص، وعنوانه: 1 شارع سيزوستريس -محطة الرمل بالإسكندرية.

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