القصة الكاملة لإصابة ريهام سعيد بمرض في الوجه ومطالبتها بالدعاء

تعاني الإعلامية ريهام سعيد من مرض بكتيريا الوجه، واضطرت لإجراء عملية في وجهها، فيما طلب منها الأطباء الراحة لمدة شهر، وأعلنت ريهام عن ذلك بطريقة غير مباشرة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ريهام سعيد تعلن عن مرضها

في صورة أثارت قلق متابعيها، كتبت ريهام سعيد لجمهورها طالبة منهم الدعاء، "الأولى والأخيرة، حين وفاتي لا تهجروني، ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم".

وأضافت في المنشور الذي تفاعل عليه عدد كبير من متابعيها وجمهورها ومحبيها، "الدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحدا"، وذلك في إشارة لما تعانيه في فترة حرجة.

ما هو مرض ريهام سعيد؟

كشفت الدكتورة إيمان سند، رئيس قسم الأمراض الجلدي بكلية الطب جامعة بنها، بأن بكتيريا الوجه تنشأ من ميكروب بسيط يصيب الوجه، ربما تكون بدايته من التهاب في الضرس، أو في بصيلات شعر الوجه.

وأوضحت "سند" في حديثها لـ"هن"، بأن البكتيريا تؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية الوجهية، وأيضًا التهاب شديد في خلايا الوجه، ما يحدث قصور في الدورة الدموية للوجه والتهابه، وأيضًا دمور عضلات الوجه.

وتابعت: "عدم السيطرة على بكتيريا الوجه تؤدي إلى الغرغينية بالوجه، ما يحدث تساقطا في جلد الوجه، وهو ما يصبح التهاب بكتيري شرس، ويمكن انتشار هذه البكتيريا ووصولها إلى المخ".

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مشاهير يدعمون ريهام سعيد في مرضها

بمجرد إعلان ريهام سعيد عن مرضها، تسابقت صديقاتها من المشاهير والفنانين في الدعاء لها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي مقدمتهم، صديقتها ريم البارودي، التي نشرت صورة لريهام عبر "إنسجرام"، لتطالب متابعيها بالدعاء لها، وقالت في تعليقها على الصورة، "انتي قد كل الأزمات وبتعديها بحب ودعوات الناس ليكي وانتي حمولة وقوية بالله وزي ما بقولك يا جبل ما يهزك ريح وإن شاء هتعدي وحتقومي.. يا رب يشفيكي ويعافيكي ويراضيكي وترجعي لجمهورك وتنوري الشاشة قريب".

وفي تعليق على الصورة التي نشرتها دينا لتطلب دعوات محبيها، كتبت الراقصة دينا تعليقا تدعم فيه ريهام سعيد وتدعو لها بالشفاء، "حبيبتي ربنا يديكي العمر، شدة وتزول إن شاء الله تبقي زي الفل، ألف سلامة عليكي".

وكذلك الفنانة بدرية طلبة في تعليق على الصورة، "ربنا يطول في عمرك ويديكي الصحة علشان ولادك وحبايبك ويبعد عنك الأذى والمؤذيين".

وكتبت كذلك الإعلامية والمذيعة رنا هويدي تدعم ريهام سعيد، "حبيبتي ربنا يقويكي يا رب".

دعوات محبيها

منشور ريهام سعيد على السوشيال ميديا، جعل عددا كبيرا من متباعيها وجمهورها يتفاعلون معها عبر الإعجابات التي حصلت خلال دقائق قليلة على ما يزيد عن 5 آلاف إعجاب، وكذلك آلاف التعليقات، والتي كان من بينها دعوات صادقة لها بالشفاء، "يا أجمل إنسانة في العالم انتي متقلقيش انتي عملتي خير كتير وربنا مش هيزعلك ولا يكسرك إن شاء الله هتخفي وهتبقي أحسن بكتير من الأول إن شاء الله ربنا قادر متقلقيش".

فيما تفاعل متابع آخر قائلا: "ربنا يخليكي لولادك"، و"ربنا يشفيها ويخليها لولادها"، و"ربنا يديكي الصحة ويخليكي لأولادك يا رب وميحرمهوش منك بجد الناس اللي بتتريق انتو إزاي كدا في كلام بيقتل الرسول قال الكلمة الطيبة صدقة".

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