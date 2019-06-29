صور| سوسن بدر بلوك جديد يصدم متابعيها.. "قمر في كل حاجة"

نشرت الفنانة سوسن بدر عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، عددًا من الصور ظهرت خلالها بإطلالة جديدة أبهرت معجبيها.

وأرفقت "سوسن" تعليقًا على الصور قائلةً: "كيمي شال شعري خالص، عايزة اعرف رأيكوا فيها".

وظهرت "سوسن" خلال الصور بإطلالة جديدة، حيث قصت شعرها "جرسون"، بواسطة مصفف الشعر kimi safadi، واعتمدت على ماكياج هادئ أظهر جمالها وأنوثتها.

Advertisements

لقيت الصور استحسان الجماهير وتفاعل عدد كبير منهم مع إطلالتها الجديدة، وحصدت الصور على الآلاف من تسجيلات الإعجاب، والمئات من التعليقات التي كانت أبرزها: "انتي قمر في كل حاجة، حلو وشيك أوي، انتي وصلتي معانا لمرحلة الروح يعنى روحك بتظهر في أي حاجة.

إطلالة سوسن بدر حظيت باهتمام كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما أنها مختلفة وغريبة عنها، فدائما ما تغير لون شعرها إلى الرمادي، إلى جانب تفضيلها الماكياج الحاد.

وجاء التغيير الكامل في شكلها، استعداداً للمشاركة بدورها الجديد في الجزء الثاني من فيلم "أولاد رزق"، ومن المقرر أن تقوم بتأدية دور سيدة شريرة.

اختلف رواد السوشيال ميديا حول الإطلالة الجديدة لسوسن بدر، متبادلين تشبيهها بأكثر من شخصية، كشخصيات عالم ديزني، والممثلات العالميات.

​