صور| بين الكلاسيكية والحداثة.. زوجات قادة العالم يتألقن في قمة العشرين

على هامش قمة مجموعة الـ20، التي يجتمع فيها قادة المجموعة لنقاش القضايا السياسية الراهنة، تألقت السيدات الأوائل، في ملابسهن وبدت كل واحدة معبرة عن بلدها، سواء في اختيار ملابس أنيقة، أو تقليدية تعكس ثقافة بلدها.

ولعل أكثر المناطق الملفتة التي اجتمعن فيها هي حديقة تابعة لمعبد "Tofuku-ji" البوذي في مدينة كيوتو اليابانية، وشاركن في إطعام الأسماك وفي التقاط صورة جماعية.

وحرص عدد منهم على ارتداء "الكيمونو" هو الملبس التقليدي لليابان الذي يعكس ثقافتها، وظهر في الصورة الجماعية فيليب ماي "61 عاما" زوج رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مرتدياً بدلة سوداء، وقميصا أبيض، ورابطة عنق.

واستضافت آبي السيدة الأولى في سنغافورة هو تشينج والسيدة الأولى لكوريا الجنوبية كيم يونج سوك والسيدة الأولى في جنوب أفريقيا تشيبو موتسيبي، والسيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون وزوجة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون جيني، والسيدة الأولى الإندونيسية إريانا جوكو ويدودو الأوروبية.

كما استضافت أيضا زوجة رئيس المجلس دونالد توسك مالغورزاتا وصوفي زوجة رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو والسيدة الأولى الأرجنتينية جوليانا أوادا، والسيدة الأولى الإسبانية ماريا بيجونيا غوميز فرنانديز والسيدة الأولى التركية إمين أردوغان.

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وغابت عن الصورة السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب "49 عاما"، بشكل ملحوظ.

وتألقت كل من السيدتين الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون والأرجنتينية جوليانا عواضة، في أول أيام قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان، وارتدت جوليانا "44 عاما" فستانا أزرق وصندلا بنيا، كما ارتدت بريجيت "66 عاما" فستانا أزرق، بينما تألقت مالجورزاتا "62 عاما" زوجة رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك بفستان فاتح اللون.

وكان قادة مجموعة الـ20 افتتحوا قمة العشرين أمس، في أوساكا باليابان، ويتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات منذ سنوات، وافتتح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاجتماع الذي ستهيمن عليه مناقشات مثيرة للجدل تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ، وبدت الأجواء ودية في الدقائق الأولى، حيث ارتسمت الابتسامات على وجوه الزعماء خلال التقاط الصورة التقليدية.

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