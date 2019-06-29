بالصور| 5 حلول لتكثيف اللحية والشارب لمظهر شبابي متألق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري

يفضل بعض الرجال الظهور بلحية أنيقة وجاذبة وكثيفة، خصوصًا أنها موضة 2019 وتستمر معنا حتى 2020، ولكن يعاني البعض من الشعر الخفيف للحية أو الشارب، لذا توضح الدكتورة ريم النعماني أخصائي الأمراض الجلدية والليزر، طرق استرجاع الشعر المتساقط أو تكثيف اللحية:

1-البلازما:

للحصول على نتيجة مؤكدة وسريعة لاسترجاع شعر اللحية المتساقط أو للشعر الضعيف أو الخفيف للحية، وتعتمد التقنية على أخذ جرعات محددة من جسم المريض من الخلايا الجذعية للدم، وحقنها في مكان فراغات الشعر، ويشعر المريض بنتيجة بعد تكرار العملية من 3 إلى 7 جلسات.

2-تدليك اللحية ببعض الزيوت المحفزة:

تدليك اللحية ببعض الزيوت المحفزة مثل زيت الخروع وزيت الزيتون لتنشيط بصيلات الشعر الموجودة تحت الجلد وتحفيزها، ما يؤدي لتكثيف الشعر طبيعيًا، ولكن التأثير السلبي لها عند التوقف يظهر نتائج عكسية، إذ يعود الشعر لحالته السابقة، لكن ليس مع جميع الحالات.

3-المكملات الغذائية لتكثيف اللحية:

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توفير المكملات الغذائية الطبيعية المختلفة خصوصًا الخضروات التي تحتوي على اللون الأخضر مثل الخس والجرجير والفلفل الرومي والخيار، والتي من المفترض أن نحصل عليها من الطعام في واجبات متفاوتة في الإفطار ووجبه الغداء.

4-البخاخات:

يوجد بعض البخاخات الموضوعية على مكان الفراغ، وتسمى تحت اسم علمي Minoxidil وهو بخاخ متعارف عليه عالميًا بنتائجه الفعالة والمتميزة، وتختلف أسمائه بين شركات الأدوية، لكن يوجد بعض النتائج السلبية له عند التوقف بشكل مفاجئ، إذ يتساقط شعر اللحية أو الشارب مرة أخري، وينصح باستخدامه تحت إشراف طبيب.

5-تقنية MICRONEEDLES:

تعتمد تقنية Microneedling هي عبارة عن حقنة مصغرة دقيقة وصغيرة جدًا، وهي تعمل على تحديد شعر خيالي أو غير طبيعي للبشرة، وهي تقنية تستخدم لملاء الفراغات عند حواجب السيدات.