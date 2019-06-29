أفضل 5 فواكه للشعر.. التفاح للقشرة والكيوي للنمو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

"تاج المرأة شعرها".. عبارة تتردد كثيرًا تعبر عن ضرورة سعى الفتيات للمحافظة على شعرهن من التساقط بكميات كبيرة، وقد تُصاب بـ"الصلع"، بجانب الجفاف والتقصيف، لأنه يعتبر زينتهن ونصف جمالهن.

والسبب الأكثر شيوعًا لفقدان الشعر أو للصلع، هو العامل الوراثي، ثم يرجع لأسباب أخرى مثل عدم الاعتناء به وممارسة عادات غير صحية تجاهه، فتناول نظام غذائي مثالي يلعب دورًا فعال في الحفاظ على شعرك وفروة رأسك.

ووفقا لـ"ديلي ميل"، يقول الدكتور بشار بنزرة خبير تساقط الشعر ومؤسس مركز بيوند ميد سنتر في كينسينجتون بلندن، إن هناك خمسة أنواع من الفواكه تحتوي على مركبات وعناصر مغذية قد تمنعك من الذهاب إلى الأطباء والاستمتاع بشعر صحي وجذاب:

- التفاح لمنع القِشرة

تناوله يوميا بشكل منتظم يساعد في زيادة الدورة الدموية بفروة الرأس، وكذلك يساعد على منع ظهور القِشرة ويتخلص من الجراثيم والزيوت الزائدة.

- البابايا للتساقط

ثمرة البابايا مصدر قوي للكولاجين والبروتين، وفوائده لا تنعكس على الشعر فقط، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على نضارة وشباب البشرة.

يحتوي البابايا على فيتامين (ج) - بمقدار 235 ملليجرام في الثمرة الواحدة، وهو أكثر من ضعف كمية البرتقالة الواحدة، كما أنه غني بالبوتاسيوم.

يحفز البابايا نمو الشعر ويزيد من قوته، ويساعد على منع الإصابة بالصلع لاحتوائه على المواد الغذائية، فتناول بشكل يومي، يساعد في التخلص من مشكلة الشعر الخفيف.

- الأناناس لصحة البصيلات

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تتميز بأنها ذات قيمة غذائية عالية، إذا تحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات والأملاح المعدنية، وتساهم في منع تساقط الشعر وطول وسماكته ومرونته، نظرًا لاحتوائه على فيتامين C، ومضادات الأكسدة.

تحتوي الفاكهة على أنزيمات تثري بصيلات الشعر وتمنحها العناصر الغذائية الأساسية التي تحتاجها، يساهم في علاج الالتهابات المختلفة التي تصيب فروة الرأس.

والأناناس ليس غني بالمواد المغذية فقط؛ مثل فيتامين C والمنجنيز وفيتامين B6، بل إنهما ينفجران أيضًا بمضادات الأكسدة المسماة الفلافونويدات والأحماض الفينولية.

- الكيوي للحفاظ على اللون والنمو

من أكثر الفواكه الموفرة لمضادات الأكسدة في الجسم، بالإضافة لذلك فإن الكيوي مفيد في مجالات التجميل، خاصة للشعر والبشرة، لاحتوائه على فيتامينات "أ" و"هـ" و"ك" ومضادات الأكسدة الفلافونويدية، مثل بيتا كاروتين ولوتين وزانثين.

كما تحتوي على الكثير من فيتامين C والمعادن مثل الزنك والمغنيسيوم والفوسفور، وهو أمر جيد لإنتاج الكولاجين، وكذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية التي توفر الرطوبة، ويعزز الدورة الدموية المناسبة في فروة الرأس، وبالتالي تقوية الشعر من جذورها ويساعد على نموه بشكل بالمعدل الطبيعي.

غنية أيضا بالنحاس الذي يساعد الشعر في الحفاظ على لونه الطبيعي والحفاظ جاذبيته ولمعانه.

- الخوخ مرطب طبيعي للشعر

تلعب فاكهة الخوخ دورا مهما في الحفاظ على ترطيب الخلايا والأنسجة، لاحتوائه على العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والفلافونيد والألياف الغذائية، لذلك فهو مرطب مناسب للشعر والبشرة.