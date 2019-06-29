كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 يونيو 2019 05:33 مساءً - يكثر ظهور حب الشباب عند صاحبات البشرة الدهنية المختلطة حيث يتكون بفعل الاضطرابات التي تحدث في هرمونات الجسم فتسبب زيادة انتاج الزيوت والتي تنتجها الغدد الدهنية لترطيب الجلد حيث تتجمع هذه الزيوت والجلد الميت لتسد المسامات فتكون حب الشباب. وعندما يتعرض هذا الانسداد للتلوث تظهر البثور الحمراء التي يكون مركزها في عمق الجلد باللون الأبيض، وعندما يزيد التهاب هذه البثور تُسمى بالكيسات. وينتشر ظهور حب الشباب في منطقة الوجه والصدر والظهر والكتفين.

طرق طبيعية لعلاج حب الشباب



لـ علاج حب الشباب بطرق طبيعية اليك غسول وقناع طبيعي

غسول لحب الشباب :

هذا الغسول مفيد جداً ، يعمل علي ترطيب البشرة و مضاد للإلتهابات و مطهر جيد و مضاد للجراثيم و بالتالي عنصر هام لـ تقشير البشرة .



المكونات :



• 1 أوقية من شمع العسل .

• 1 معلقة كبيرة من زيت البندق .

• 15 قطرة من زيت شجرة الشاي .

يمكنك إذابة شمع العسل مع الزيت علي درجة حرارة خفيفة بإستخدام الغلاية المزدوجة ثم تركها حتي تبرد و إضافة بقية الزيوت . ويمكنك تخزينه في زجاجة .

قناع طبيعي لعلاج حب الشباب

قناع للتخلص من الندبات :

• 2 ملاعق من زيت الجوجوبا .

• 2 معلقة من زيت الورد .

• 5 قطرات من زيت شجرة الشاي .

• 1 معلقة صغيرة من زيت النيم .

• 3 قطرات من زيت اللافندر

• 2 قطرة من زيت بذور الجزر .

الطريقة :

خلط هذه المكونات معاً في زجاجة و رجها جيداً . يمكنك تخزينه بعيداً عن أشعة الشمس لمدة 6 أشهر . و يفضل إستخدامه ليلاً.

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