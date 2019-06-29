أزياء ملونة من وحي إطلالات رؤى الصبان

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 يونيو 2019 05:33 مساءً - من خلال رؤى الصبان، سادت لدى كل سيدة فكرة أنه يمكنها جمع الاطلالة المحتشمة والمميزة في آنٍ واحد، فتطلّ علينا رؤى الصبّان بأجمل الاطلالات المحتشمة التي تلهم أيّ امرأة عربية . شاهدي معنا آخر اطلالاتها لصيف 2019 :
اطلالة رؤى الصبان باللون الأصفر
أطلّت رؤى في صيحة العباية الفستان من اللون الأصفر، مع صيحة الكاب القصير الذي زيّن الاطلالة بطريقة مميزة . أضافت لاطلالتها مجوهرات الماس الفاخرة .
الأحمر الباييت
ارتدت رؤى خلال اطلالة نهارية بفستان مزيّن بالباييت بالكامل من اللون الأحمر، والذي أضاف لاطلالتها الحيوية والرقي .
الزهري الناعم
تليق الملابس من الألوان الزاهية للون بشرة رؤى الصبان، فاعتمدت خلال برنامجها التلفزيوني فستانًا طويلًا فضفاضًا من صيحة العباية الفستان، مع حذاء مفتوح بكعبٍ عالٍ .
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العباية المورّدة
لا تخشى رؤى الصبان الظهور بأيّ اطلالة بصيحة جريئة ، فـ أطلّت رؤى في صورة عبر حسابها على انستقرام بصيحة العباية الملوّنة المزيّنة بالورود، خلال اطلالة مسائية موفّقة .
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فساتين مسائية محتشمة
خلال مشاركة رؤى الصبّان في مناسبة مسائية ، اختارت الظهور بفستان طويل محتشم من اللون الأزرق، مع حزام يضمّ الخصر، ونسّقت حقيبة الكلاتش من لون مختلف مع اطلالتها .
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اطلالة بألوان داكنة
بعيدًا عن الألوان الزاهية ، أطلّت رؤى بأزياء من اللون الأسود من دار لويس فويتون خلال ذهابها لعشاء مسائي .
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