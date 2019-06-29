أزياء ملونة من وحي إطلالات رؤى الصبان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 يونيو 2019 05:33 مساءً - من خلال رؤى الصبان، سادت لدى كل سيدة فكرة أنه يمكنها جمع الاطلالة المحتشمة والمميزة في آنٍ واحد، فتطلّ علينا رؤى الصبّان بأجمل الاطلالات المحتشمة التي تلهم أيّ امرأة عربية . شاهدي معنا آخر اطلالاتها لصيف 2019 :

اطلالة رؤى الصبان باللون الأصفر

اطلالة رؤى الصبان باللون الأصفر

أطلّت رؤى في صيحة العباية الفستان من اللون الأصفر، مع صيحة الكاب القصير الذي زيّن الاطلالة بطريقة مميزة . أضافت لاطلالتها مجوهرات الماس الفاخرة .

الأحمر الباييت

الأحمر الباييت

ارتدت رؤى خلال اطلالة نهارية بفستان مزيّن بالباييت بالكامل من اللون الأحمر، والذي أضاف لاطلالتها الحيوية والرقي .

الزهري الناعم

الزهري الناعم

تليق الملابس من الألوان الزاهية للون بشرة رؤى الصبان، فاعتمدت خلال برنامجها التلفزيوني فستانًا طويلًا فضفاضًا من صيحة العباية الفستان، مع حذاء مفتوح بكعبٍ عالٍ .

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العباية المورّدة

العباية المورّدة

لا تخشى رؤى الصبان الظهور بأيّ اطلالة بصيحة جريئة ، فـ أطلّت رؤى في صورة عبر حسابها على انستقرام بصيحة العباية الملوّنة المزيّنة بالورود، خلال اطلالة مسائية موفّقة .

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فساتين مسائية محتشمة

فساتين مسائية محتشمة

خلال مشاركة رؤى الصبّان في مناسبة مسائية ، اختارت الظهور بفستان طويل محتشم من اللون الأزرق، مع حزام يضمّ الخصر، ونسّقت حقيبة الكلاتش من لون مختلف مع اطلالتها .

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اطلالة بألوان داكنة

اطلالة بألوان داكنة

بعيدًا عن الألوان الزاهية ، أطلّت رؤى بأزياء من اللون الأسود من دار لويس فويتون خلال ذهابها لعشاء مسائي .

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