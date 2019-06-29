سلمى رشيد في أزياء حمل مثالية للشابات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 يونيو 2019 05:33 مساءً - أعلنت منذ فترة قريبة المغنية الشابة سلمي رشيد عن حملها وحتى الآن شاهدنا عدد من اطلالات الحمل المميزة التي استعرضتها على حسابها الخاص على انستقرام الذي تمتلك عليه ما يزيد عن مليون متابع، وهذه الاطلالات اتسمت بالأسلوب الشبابي والمريح وقد جمعنا لك بالصور اليوم أبرز ازياء حمل نسقتها سلمى رشيد لتستوحي منها ان رغبت.



تنسيق أنيق أثناء الحمل اعتمدته سلمى رشيد:



نسقت سلمى رشيد أثناء الحمل لوك أنيق ومريح اختارت فيه بنطلون قماشي مقلم مع قميص باللون الأبيض ومن فوقهما جيليه باللون الأسود، وقد أكملت اللوك بحقيبة يد من الجلد من “غوتشي” Gucci وصندل مريج من دون كعب باللونين الأسود والذهبي.

​ تنسيق أنيق أثناء الحمل اعتمدته سلمى رشيد







لوك عصري للحمل نسقته سلمى رشيد:



اعتمدت سلمى رشيد لوك شبابي خلال الحمل ذو طابع عصري كاجوال حيث اختارت بنطلون من الجلد باللون الأسود نسقت معه تيشرت باللون الأحمر ومن فوقهما جاكيت جينز بقصة واسعة وأكملت اللوك بحذاء رياضي باللون الأحمر أيضاً وبعض المجوهرات الذهبية.

لوك عصري للحمل نسقته سلمى رشيد



لوك شرقي في القفطان اعتمدته سلمى رشيد أثناء الحمل:





في أحد المناسبات الرسمية شاهدنا سلمى رشيد وقد تألقت في لوك شرقي مناسب للحمل حيث اختارت قفطان مغربي باللون الأصفر مطرز بالخيوط الذهبية ومزين بحزام على الخصر، وقد نسقت معه صندل كعب عالي باللون الذهبي أيضاً كعبه عريض ومريح.

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لوك عصري للحمل نسقته سلمى رشيد







ازياء حمل للشابات من سلمى رشيد، شاهدي الصور واستوحي ما يعجبك.

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