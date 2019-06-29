اختاري هذه الحقائب على الشاطىء في صيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 يونيو 2019 05:33 مساءً - حقيبة الشاطىء عنصر أساسي في اطلالة أيّ سيدة في رحلاتها الصيفية، بخاصة وأنّ هذا الصيف بدأت تظهر بأشكال وألوان مختلفة، لتتناسب مع جميع احتياجات ولوازم البحر، التى يجب عليكِ أخذها معكِ عند الذهاب إلى الشاطئ.

ومن المؤكد أنّ لكل سيدة ذوقها الخاص في انتقاء الحقيبة التي تتناسب مع شخصيتها، إضافة إلى أنها يجب أن تتناسق مع اطلالتها التي اختارتها على الشاطىء.

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حقائب الشاطىء البلاستيكية

حقائب من البلاستيك



أكثر الحقائب انتشارًا في صيف 2019، هي المصنوعة من البلاستيك خصوصًا وأنها عملية ويسهل التعامل معها، وسط الرمل ومياه البحر، كما أنها بألوان صاخبة تتناسب مع جميع الاطلالات الملونة، إضافة إلى الحقائب" الترنسبارنت" الرائجة.

كما أنها ستكون خيارًا مثاليًّا لتنسقيها مع "الفليب فلوب" التي ترتدينها على الشاطىء، لتظهركِ باطلالة شبابية وعصرية.

أحذية الفليب فلوب لنزهات الشاطئ



حقائب الشاطىء الخشب

حقيبة من الخشب



وأيضًا هناك أنواع أخرى تبدو عصرية أكثر، وهي التى تم صناعتها بالخشب والتي يأتي منها أشكال مختلفة منها المربع والبيضوي، وهي الخيار الأمثل للمرأة التي تبحث عن الاختلاف والتميز، إذ إنها مزينة بطرق فنية، وزخارف تضفي المزيد من الأنوثة والجاذبية على التصميم.

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حقائب الشاطىء من خيوط الخوص

حقيبة من خيوط الخوص



يُعتبر هذا النوع من الحقائب هو الأكثر انتشارًا حتى الآن، والأكثر تناسبًا مع فصل الصيف، وتنوعت الموضة هذا العام بين الأقمشة الثقيلة والمزينة بالخيوط الملونة، والخوص ذات اللون البيج المعروف، مع إضافات لمسات ملونة عليه.

واللافت في هذه الحقائب، أنها الكبيرة وتتمكن السيدة من خلالها حمل كل أغراضها في الحقيبة نفسها من دون الاضطرار لحمل حقيبة أخرى، وتُعدّ الحقائب الخوص الأكثر تقبّلًا من النساء، أكثر من تلك المصنّعة من الأقمشة.

موديلات قبعات تتألقين بها هذا الصيف



حقائب الشاطىء التقليدية

حقيبة للشاطىء بألوان قوس القزح



تبقى حقيبة الشاطىء التقليدية ثابتة مهما تغيرت الموضة وكثرت الصيحات، فيمكنكِ أيضّا الاعتماد عليها، حيث إنها تأتي بألوان وأشكال متعددة، تستطيعين أن تختاري المناسب لكِ منها، إذ إنها ممكن أن تكون ملونة بخطوط عرضية مستوحاة من قوس قزح، أو مزينة بنقوش جلد الحيوانات، أو الزهور ذات الألوان الصاخبة، أو حتى مزينة برسومات رائعة من كائنات البحر، أو منقشة برسومات هندسية.

حقائب كلاتش بتصاميم عصرية تليق بالإطلالات الكاجوال