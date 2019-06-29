موديلات فساتين كتف واحدة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 يونيو 2019 05:33 مساءً - تصدرت موضة الفساتين ذات الكتف الواحدة الساحة عالمياً، حيث كانت الأكثر رواجًا بين صفوف النجمات عربياً وعالمياً، ولاسيّما في المناسبات الكبيرة، حيث تألقن بها واعتمدتها كلّ منهنّ على طريقتها الخاصة.

أجمل موديلات فساتين الخطوبة بكم واحد 2019



موضة فساتين الكتف الواحدة



وتتميز موضة فساتين الكتف الواحدة بأنها توحي بالفخامة والعصرية في آنٍ واحد، ويمكنها أن تكون للمناسبات الليلية أو حتى لإطلالات النهار، ولهذا فهي دائمًا ما تكون خيارًا قويًّا للنساء العصريات.

وفي هذا السياق جمعنا لك الخليج 365 بعض صور الفساتين بموضة الكتف الواحدة من أهم المصممين في العالم، لتختاري ما يناسبك وتتألقي في مناسبات الصيف الكثيرة.



جيفنشي

جيفنشي



برز هذا الفستان في مجموعة جيفنشي، فستان أسود كلاسيكي لسهراتكِ، يميزه الكم الطويل الذي يعطيكِ إطلالة راقية وأنيقة وعصرية.



سولاس

جيفنشي



الأبيض من الألوان المميزة والفرحة والأساسية في صيف 2019، ، لذلك يمكنك اختيار هذا التصميم لسهرتكِ المقبلة من دار أزياء سولاس بفتحة جريئة، يُبرز العصرية والأناقة في نفس الوقت.



كوشي ايه ايوش

كوشي ايه ايوش



كما ذكرنا، اللون الأبيض من أجمل الألوان في الصيف، ويمكنك اختيار هذا التصميم الذي يغلب عليه الطابع العصري والمريح من مجموعة كوشي ايه ايوش الذي سيظهرك بأجمل إطلالة.

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نعيم خان

نعيم خان



تصميم أنيق من المصمم نعيم خان، يمكنك ارتداء الفستان الطويل من اللون الأزرق وخطوط على شكل حزام من اللون الفضي، يضمن تألقكِ في مناسباتك.



برابل غورنغ

برابل غورنغ



فستان صيفي بألوان متنوعة من مجموعة برابل غورنغ، يمكنكِ اعتماده لسهراتك الليلية أو حتى لمناسبات النهار.



باميلا رولاند

باميلا رولاند



اختاري إطلالتك من تصميم باميلا رولاند، فستان يغلب عليه اللون الأصفر مع فتحة من الأمام، يعطي طابعاً كلاسيكياً مميزاً لإطلالتك.



ايلي صعب

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تألقي بفستان باللون الأخضر من تصميم اللبناني العالمي ايلي صعب، الذي سيمنحك إطلالة ناعمة وعصرية، تجمع بين الكلاسيكية والعصرية، خاصة مع النقوش التي زينت الكتف الواحدة.



زهير مراد

زهير مراد



الفستان باللون الأحمر هو الأكثر رواجاً في صيف 2019، لذلك اختاري التميز بفستان بكتف واحدة باللون الأحمر من تصميم زهير مراد، الذي يتميز بالنقوش والفتحة من الأمام.