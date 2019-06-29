بدلات رسمية على طريقة كاظم الساهر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 يونيو 2019 05:33 مساءً - من المؤكد أن أغاني كاظم الساهر، التي قدمها بكلّ أحساسيه ومشاعره، هي التي لامست قلوب ومشاعر ملايين النساء والرجال في العالم، إلا أن تلك الحالة التي شكلها كاظم الساهر لم تقتصر فقط على فنه، بل تكاملت مع إطلالاته الكلاسيكية التي تعكس جمال الشاب الشرقي وأناقته.

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وقد عرف الفنان العراقي بستايله الكلاسيكي الأنيق، رغم تمتعه بطلة شبابية دائمة، فمثلا الأسود هو سيد الألوان، وغالباً ما يكون الخيار الأمثل للنجم خلال إحياء حفلاته.

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إطلالات كاظم الساهر

إطلالات كاظم الساهر



وبالأغلب تكون إطلالة كاظم الساهر ببدلة سوداء يطبقها أحيانا مع القميص الأسود، في حين يكسر السواد في بعض المرات ويستبدل القميص الأسود بقميص أبيض.

وعند الملاحظة الجيدة للنجم العراقي، يمكننا ملاحظة أنه دائماً ما يختار الكرافات الرفيعة، وعند الاستغناء عنها يكتفي بوضع وشاح شبابي أنيق أو بعض الإكسسوار الناعم على جاكيت البدلة.

وقد تمكن الفنان كاظم الساهر من حجز لنفسه مكانا في الأناقة، بعد ان اعتمد الخط الكلاسيكي الثابت، حتى في إطلالاته اليومية التي تقتصر في أغلب الأحيان على القميص والبنطلون.

وبما أن فصل الصيف فصل الحفلات والمناسبات الاجتماعية، من المؤكد أن البدلة ستكون خيار الكثير من الشباب. لذلك اخترنا لكم بعض الصور للنجم العراقي كاظم الساهر كي تساعدكم في اختيار ما يناسبكم في مناسبات صيف 2019.



البدلة السوداء مع القميص الأسود

كاظم الساهر بالبدلة السوداء



يختار النجم كاظم الساهر، في أغلب إطلالاته، اللون الأسود بالكامل، حيث يكون قميص البدلة باللون الأسود، وهذه الإطلالة تمنحه سحراً ورنقاً خاصين، وتظهره بأناقة عصرية.

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البدلة السوداء مع القميص الأبيض

كاظم الساهر بقميص أبيض تحت البدلة



المرات القليلة التي يتخلى فيها كاظم الساهر عن الإطلالة باللون الأسود فقط، تكون بارتداء قميص أبيض مع البدلة، ما يعطي الإطلالة حيوية.

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الإطلالات الكلاسيكية في حياة كاظم الساهر

إطلالة لكاظم الساهر يومية



إن الإطلالات اليومية لكاظم الساهر لا تكون بعيدة عن الكلاسيكية، فيمكنك أيضاً أن تختار منها لمناسبات الصيف، إذ أنها تعكس أناقة كبيرة جداً.

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إطلالات كاظم الساهر في ذا فويس كيدز

إطلالات كاظم الساهر في برنامج ذا فويس



الإطلالات الكثيرة للنجم كاظم الساهر في البرنامج جعلتنا نراها في بدلات بألوان متنوعة إنما حيادية، كالرمادي والكحلي.

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