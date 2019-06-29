استوحي إطلالة الشورت من وحي نوال الزغبي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 يونيو 2019 05:33 مساءً - ظهرت المطربة نوال الزغبي بأزياء صيفية بامتياز، خلال أجدد اطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي . فرغم انتقائها لأجمل فساتين السهرة السواريه ، تتقن نوال التميّز باطلالات كاجوال مميّزة . شاهدي أبرز اطلالاتها بصيحة الشورت :

الشورت الجينز

الشورت الجينز

ارتدت نوال صيحة شورت الجينز القصير مع تيشيرت من اللون الأبيض من ترو رلجين وفليب فلوب، من لون مختلف .

الشورت البيج

الشورت البيج

خلال اطلالة نهارية ، نسّقت نوال الزغبي شورت قصيرًا من اللون البيج مع قميص نسائي شفاف بطبعات، وحذاء مسطّح مفتوح من نقشة جلد الثعبان .

الشورت القصير

الشورت القصير

في آخر ظهور لها ، انتقت نوال الزغبي أزياءً صيفيّة بامتياز، فنسّقت شورت دنيم قصيرًا من اللون الأسود، مع قميص فضفاض طويل مزيّن بطبعة الجماجم، وشنطة يد من لون مختلف .

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أزياء مونوكروم

أزياء مونوكروم

أطلّت نوال الزغبي على مسرح أحد البرامج التلفزيونية، باطلالة مونوكروم من اللون البنفسجي، نسّقت شورت بنفسجيًّا قصيرًا مع حزام مطرّز، وتوب مطرّز من اللون نفسه .

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الشورت البراند

الشورت البراند

تليق اطلالة الشورت بنوال الزغبي لأنّها تتمتّع بقوام ممشوق ، إذ إنّها نسّقت شورت دانتيل براند من اللون الأزرق، مع قميص نسائي أبيض وحذاء نود مفتوح بكعبٍ عال .

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اطلالة صيفية بامتياز

اطلالة صيفية بامتياز

في اطلالة نهارية ، اختارت نوال الزغبي شورت قصيرًا مع بوت الكاحل، وتيشيرت بطبعات من اللون الأبيض . أضافت نوال لاطلالتها حقيبة صغيرة من اللون الأبيض وحزامًا من دار غوتشي .

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