أجمل إكسسوارات الشعر لإطلالاتكِ الصيفية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 يونيو 2019 05:33 مساءً - تضيف اكسسوارات الشعر لمسة مميّزة لاطلالاتكِ الصيفية، حيث إنها تغنيكِ عن وضع المجوهرات في بعض الأحيان . جمعنا لكِ أجمل موديلات اكسسوار الشعر لكي تختاري منها ما يناسبكِ . السكارف المطبع السكارف المطبّع يمكنكِ اعتماد صيحة السكارف على شكل بندان الشعر، أو يمكنكِ تزيين شنطة اليد من خلاله . أمّا لاطلالة صيفية جميلة، فاختاري السكارف وادمجيه داخل موديل الضفيرة خلال أجواء الصيف الحارة . دبوس الشعر دبوس الشعر سادت موضة دبوس الشعر خلال صيف 2019 بشدّة، إذ يمكنكِ اعتماد مشبك الشعر المزيّن باللؤلؤ مع اطلالة الفستان الميدي اللينين من اللون الأبيض . أقراط أذن تناسب إطلالاتكِ الكاجوال بندانة الشعر من دولتشي آند غابانا بندانة الشعر من دولتشي آند غابانا من صيحة الاكسسوارات المورّدة ، اعتمدي بندان مورّدًا من دار دولتشي آند غابانا، ونسّقيه مع فساتينكِ الصيفية . القبعة الصيفية القبعة الصيفية Advertisements إحمي نفسكِ من حرارة شمس الصيف الحارة من خلال تنسيقكِ للقبعة الصيفية مع أزيائكِ الكاجوال . منديل مزيّن بطبعات من دار فندي منديل مزيّن بطبعات من دار فندي اختاري اكسسوار الشعر المزيّن بعلامة دار الأزياء والاكسسوار العالمية فندي، ونسّقيه مع اطلالة مونوكروم من اللون الأسود أو فساتين رسمية . طرق تنسيق السكارف على طريقة النجمات العربيات توربان الرأس المورّد من دار غوتشي توربان الرأس المورّد من دار غوتشي هذا الاكسسوار يناسب النساء المحجبات أيضًا ، اذ يمكنكِ تنسيق توربان مورّد من دار غوتشي مع قميص نسائي مورّد . موديلات شنط يد ربيع وصيف 2019 لقصيرات القامة مشبك الشعر من ميشيلا بانيرو مشبك الشعر من ميشيلا بانيرو اختاري مشبك الشعر المزيّن باللؤلؤ من ميشيلا بانيرو، والذي يضيف لاطلالتكِ الصيفية جمالًا ورقيًّا . وأنتِ ، أيّ اكسسوار شعر تختارين ؟ شاركينا رأيكِ عبر موقع "الخليج 365.نت" .

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