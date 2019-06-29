موضة ملابس محجبات للقصيرات من انستقرام الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 يونيو 2019 05:33 مساءً - موديلات ملابس للمحجبات، تناسب قصيرات القامة وتمنحهنّ اطلالة رشيقة وأنيقة، بعيدًا عن ارتداء الأحذية ذات الكعوب العالية. لذا، "الخليج 365.نت" جمع لكِ باقة من أحدث اطلالات الفاشينيستات المحجبات من موقعهنّ الخاص في انستقرام، لتستوحي منها اللوكات لاطلالتكِ التي تُخفي عيوب الجسم وتزيد من طول قامتِك.

ملابس للمحجبات القصيرات القامة من انستقرام



اجتاحت الأزياء المخططة منصات العروض، فكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك على اطلالات الفاشينيستات، استوحي منهنّ وتألقي هذا الصيف بفستان أحمر مزين بتقليمات بيضاء، لتوحي بأنكِ أكثر طولًا.



اعتمدي البناطيل المخططة بشكل عمودي مع بلايز أحادية اللون، شرط أن يكون لونها متوافرًا بطبعة البنطال، لتحصلي على قامة ممشوقة.

البنطال المخطط





الجئي إلى البناطيل بالخصر العالي، يفضل أن يكون واسع الأرجل لتتمكني من طيّ البلوزة بداخله لتُبرزي طول ساقيكِ، وفي حال رغبتِ بتزيينه بحزام، احرصي على أن يكون من اللون نفسه، حتى لا تظهري بقامة مقسومة وقصيرة.



لا تزال صيحة اعتماد اللون الواحد في الطلة، مهيمنة على مشهد الموضة، استوحي من اطلالات أشهر الفاشينيستا المحجبات، لا سيّما سمر البرشا التي نسقت توب غير متماثل الأطراف مع بنطال واسع من الدرجة اللونية نفسها، وأتمّت أناقتها بانتعال صندال أبيض يكشف عن جزء كبير من القدم، وحملت حقيبة Tote متوسطة الحجم.

إطلالة بلون واحد





على طريقة الفاشينيستا لينا أسعد نسقي الجمبسوت الأبيض من دون أكمام، مع قميص أبيض وصندال بلون الجلد، سيساعدكِ اللون الموحد لاطلالتِك، على اكتساب مزيد من الطول، كما سيكون للخصر العالي دور كبير في منحكِ اطلالة ممشوقة.