صور| ريم البارودي لريهام سعيد: انتي قد الأزمات.. يارب يشفيكي وترجعي لجمهورك قريب

طالبت الفنانة ريم البارودي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من محبيها الدعاء لصديقتها الإعلامية ريهام سعيد، بعد إصابتها بوعكة صحية.

ونشرت "ريم" صورة لـ"ريهام" علقت عليها، قائلةً: "انتي قد كل الأزمات وبتعديها بحب ودعوات الناس ليكي وانتي حموله وقويه بالله وزي ما بقولك ياجبل مايهزك ريح، وإن شاء هتعدي وحتقومي ... يارب يشفيكي ويعفيكي ويراضيكي وترجعي لجمهورك وتنوري الشاشة قريب".

وكانت ريهام سعيد كتبت منشورا عبر صفحتها على "إنستجرام"، ذكرت فيه: "الأولى والأخيرة، حين وفاتي لا تهجروني، ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، الدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحدا".

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ويجمع ريهام سعيد وريم البارودي صداقة قوية، تتجلى في مساندة كلا منهما الأخر في الأزمات.

وفي إحدى المرات، دعمت "ريهام" "ريم" بصورة تجمعهما على "أنستجرام"، عقب حلقة الفنانة سمية الخشاب في برنامج "شيخ الحارة" والتي ردت فيها طليقها الفنان أحمد سعد، في إشارة منها إلى عودة حق "ريم"، بعد انفصالها عن "سعد" وزواج الأخير من "سمية".

ونشرت "ريهام" صورة تجمعها بـ"ريم"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة: "بقابل ناس كتير وبتعرف على ناس كتير كل يوم بيعدي بعرف أن انتي صاحبة حقيقية مش فيك مش بتعملي لمصلحتك".

وتابعت: "أد إيه الناس وحشة، بيقولوا حقك رجع لك أنا مش شايفة كدة أنا شايفه إنك إنتي ظلمتي نفسك لما حطيتي نفسك في الباكابورت ده، والمفروض تزعلي من نفسك مش من حد".

واختتمت: "أهو درس وكلنا بنتعلم، صاحبتي كان ليكي حق الحدق يفهم كان ليكي حق في إيه".

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