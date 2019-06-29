أفكار ونصائح لارتداء البنطلون الجينز الفلير القصير في صيف 2019

يعدُّ البنطلون الجينز الفلير القصير أحد أبرز صيحات فترة السبعينات، وبعد اختفائه لفترة طويلة، يعود الآن وبقوة لينضم إلى أبرز صيحات 2019.

ويحظى التصميم الفلير بشعبية كبيرة وسط الكثير من النجمات والعارضات، خاصةً أنه يتميز بتصميمه الفريد الذي يبرز جمال الجسم أكثر بجاذبية ومزيد من الأنوثة.

ونستعرض لكِ فيما يلي نصائح وأفكار لارتداء البنطلون الجينز الفلير القصير:

اقرأ أيضا:

طرق تنسيق الجينز مع الملابس ليناسب موضة الموسم

ضعي القميص داخله

عليكِ استغلال ميزة تصميم الجينز الفلير بأنه يُضفي مزيدًا من الجمال على الجسم، وإدخال القميص في هذا البنطلون سيُبرز تصميمه وجمال جسمك أكثر، كما أنه يجعلك تبدين أكثر رشاقة.

نسِّقيه مع حذاء ميول

Advertisements

يتميّز تصميم الجينز الفلير بأنه يجعل إطلالتك أكثر عصرية لكن دون تكلف أو حاجة إلى بذل مجهود أكثر لتبدي عصرية، ولإبراز جاذبية تصميمه، ينصحك خبراء الموضة بتنسيقه مع أحذية مريحة عصرية مثل الميول أو اللوفر.

لا تنسي البليزر

تصميم الفلير العصري لا يعني أنه لا يمكنك ارتداؤه للعمل، بل على العكس، سيُضفي لمسة من الجاذبية وأناقة فريدة من نوعها لإطلالتك الرسمية، خاصة عند تنسيقه مع بليزر طويل وفضفاض بعض الشيء.

مع حذاء كعب عالٍ في تلك الحالة

إذا اخترتِ بنطلون جينز فلير قصيرًا ولكن أرجله واسعة للغاية، عليكِ تنسيقه مع حذاء كعب عالٍ، لأن ذلك سيمنحه مظهرًا أكثر أناقة وجاذبية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"الجينز المطاطي" يعود من جديد بعد اختفائه عن عالم الموضة

كريستينا ميليان ترتدي الجينز وتتخلى عن الملابس الرسمية