تعيش أجواء مليئة بالضغوط خلال هذا الأسبوع

مهنياً: لا تحمل نفسك فوق طاقتها وادخل في مشاريع على مقاسك وحاول ان تنتبه من مغالطات يزجك فيها الاخرون انتظر قليلا قبل ان تباشر بالمشاريع الكبيرة فمعاكسة القمر من برج الجوزاء في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية تستمر من السبت الى الاثنين بالاضافة الى مواقع الكواكب المعاكسة من الاسد عطارد والمريخ فتكون فترة متطلبة حافلة بالانشغالات والقلق والتوتر وتتطلب العناية الفائقة والصبر تجنب العصبية والتعامل مع الظروف بموضوعية وبدون تسرع ولا تضع نفسك في ظروف مستفزة واخذ الحيطة والحذر من اجل معالجة اي اشكال قبل تفاقمه وتجنب الحوادث والاوجاع والنزاعات العقيمة ولا تغامر ولا تتسرع في اي مجال حتى لا تصطدم بالعراقيل لكن سوف تهدأ الامور ترتاح من الغيوم السوداء الفلكية يومي الثلاثاء والاربعاء تحت تاثير القمر الجديد من برج السرطان الذي يساعدك ويدعمك لتعيش اجواء احتفالية تفرح تتسلى وتمضي اوقاتا ممتعة مع الاصدقاء والاهل والاحبة وتنطلق وتسترجع الثقة بالنفس وتتحلحل المسائل العالقة لكن اياك والمجازفة يومي الخميس والجمعة فالمعاكسة الفلكية كبيرة جدا مع انتقال القمر الى برج الاسد ايام بطيئة ضعيفة من ناحية الطاقة تنخفض فيها نسبة النجاح تتاخر فيها الامور بلبلة فوضى بحيث يتطور خلاف الى حالة عداء ويكون التأجيل سيد الموقف عليك ان تركز وتعطي افضل ما لديك من كفاءات وتجنب حسم الامور ولا تبحث عن المغامرات او المجازفات وحاول ان تهتم بصحك الجسدية والنفسية.

عاطفياً: اسبوع جيد جدا عاطفيا وعائليا بحيث يمنحك الشريك القوة والثقة بالنفس مما يزيد من عزيمتك تحت تاثير كوكب الحب الزهرة من برج السرطان الذي يبشر بجديد على صعيد علاقاتك الاجتماعية والشخصية تتأجج العواطف ويسطع نجمك اينما حللت تكون علاقاتك ودية وحارة واذا كنت عازبا فقد تملأ الفراغ بلقاء يشعل النار في قلبك ويجعلك تعيش شغفا كبيرا وتتخذ قرارا مصيريا يتعلق بمستقبلك ارتباط رسمي خطوبة او زواج.