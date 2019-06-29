تعيش أجواء مهنية جيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تنعم باجواء مهنية جيدة تعطيك دفعا ايضافيا الى الامام وتحسن ظروفك المالية وتؤدي الى المزيد من الصفقات والمشاريع في بداية هذا الاسبوع الجيد وتحت تاثير القمر من الجوزاء في موقع مناسب لبرجك بين السبت والاثنين يعيد لحياتك الاستقرار ويجعلك تعبر عن نفسك بطلاقة فترة تسمح لك بتأسيس رابط مهني شخصي واجتماعي مهم جدا فالاجواء حافلة بكل جديد تسمح لك بدخول مشروع مهم ولوضع اللمسات الاخيرة على عمل يهمك تظهر تاثيرته المهمة لاحقا فانت لديك الكثير من الطاقة في سبيل الوصول الى الاهداف التي تطمح في تحقيقها لكن سوف تتزامن الاعمال يومي الثلاثاء والاربعاء تحت تاثير القمر الجديد من برج السرطان فتكون ايام ضعيفة فارغة من الطاقة والحماسة لا تأخذ اي قرار متهور كي لا تندم او كي لا تضطر ان تركض في كل الاتجاهات من اسوأ ايام الاسبوع فلكيا تحمل عراقيل بلبلة فوضى او تراجع مهني او صحي وسيكون بانتظارك مشاكل وخلافات وافكار مشوشة استرح ولا تجهد نفسك انت بحاجة للراحة يحالفك الحظ من جديد مع وصول القمر الى برجك يومي الخميس والجمعة حاملا معه وعود مالية كثيرة وحسم وتغيير في المعطيات وقلب المقاييس فتحصل على بعض الارتباطات المهنية المميزة والاخبار الجيدة جدا والارباح تنتصر بقضية وتسوي مشكلة وتتخطى الصعوبات وتتوصل الى تفاهم مع جهة نافذة يحالفك الحظ وتخطط لمشروع جديد قد تسافر او تعيد النظر باستثمارات اسبوع جيد وفعال.

عاطفياً: يحمل اليك هذا الاسبوع بعض التعقيدات والازمات التي تحتاج الى مهارتك لمحاصرتها كما عليك معالجة الاوضاع من دون اي تردد تحت تاثير الزهرة من السرطان الذي يجعلك تثور بسبب واقع معين فتواجه بعض المشاكل التي تشغلك عن الشؤون العاطفية انه اسبوع صعب يهدد الاستقرار العاطفي بالتراجع او بالفتور فلا تجازف وحاذر الوقوع في المتاعب.

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