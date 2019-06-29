تعيش أجواء حذرة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: بالرغم من انتقال الزهرة الى برجك لينضم الى الشمس الا ان الحذر واجب في بداية الاسبوع الصعبة والضاغطة مع وجود القمر في برج الجوزاء بين السبت والاثنين المواجه لبرجك ما يعني نوع من هدوء وابتعاد عن الاجواء يعطيك فرصة كي ترتاح وتخفف من الضغوط وتستجمع قوتك لذلك لا تضع نفسك في قلب العاصفة وحاذر المواجهات مع الشركاء او المسؤولين او الاختلاف على وضع مادي ولا تتطرق الى الاوضاع شائكة ومعقدة فترة غير مناسبة لذلك عليك ان تكون متحفظاً على اسرارك حتى من اقرب المقربين انصحك بتعزيز العلاقات الشخصية والمهنية والابتعاد عن الانفعالات والاستفزازات والى اتخاذ التدابير الوقائية في سبيل حماية استقرارك وسلامتك تعود لتتقدم من جديد وتنقلب الظروف 180 درجة لصالحك وتتغلب على الضجر والتأخير وتبدأ شيء جديد وادخال امور جديدة على حياتك المهنية والشخصية والمالية مع انتقال القمر الجديد الى برجك لينضم الى الشمس والزهرة يومي الثلثاء والاربعاء فيقدم لك اجمل ايام الاسبوع حب نجاح انجازات تفوق ايام مميزة تفتح امامك الابواب للترفيه عن النفس والانطلاق في مرحلة جديدة. يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الى برج الاسد يومي الخميس والجمعة اي الى بيت المال والدعم المعنوي والثقة بالنفس تستفيد تستثمر وتتحرك بسرعة وحماسة تتغلب على الكسل والخمول فتعيش عطلة اسبوع مفيدة ومثمرة تجعلك تشعر بالارتياح النفسي وتبدو اكثر واقعية وتكون رسالتك واضحة وهي عدم التسرع بالقيام بأي شيءلم تدرسه جيدأ.اسبوع جيد جدا بيدأ ضعيف وينتهي بايجابيات وحظ ودعم.

عاطفيا: لا بد ان ينعكس الوضع النفسي الايجابي الذي تمر به على مجرى العلاقة مع الشريك مع انتقال الزهرة الى برجك لتنضم الى الشمس فتنعم بمشهد فلكي مناسب على الصعيد الشخصي فتعرف حياتك تطورا وتغمرك بشغف كبير وبحب متين ينمو في اجواء ملائمة ويكون العشق عنوان هذا الاسبوع حيث تبدأ دورة جديدة من العلاقات الحميمية مدعوما من كوكب الحب الذي يتحدث عن خطة جديدة وعن علاقة مميزة تسعد قلبك.

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