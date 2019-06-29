تعيش أجواء جيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: بداية اسبوع ولا اجمل جيدة جدا ومهمة مع وجود القمر في برجك مدة ثلاثة ايام بين السبت والاثنين ايام حافلة بالطاقة والمعنويات الحظوظ والدعم على مختلف الاصعدة تتلقى مكافأة من القدر ومن بعض الجهات تكون الاتصالات مثمرة وسعيدة والاعصاب متينة انها فترة ممتازة من اجمل ايام الاسبوع واقواها حظا فترة جيدة تطرح خلالها الافكار او تقوم بالخطوات اللازمة للظهور امام الناس بنجاح يبقى عليك ان تتصرف وتقوم بتغييرات على ذوقك يتابع الحظ طريقه يومي الثلاثاء والاربعاء مع وصول القمر الجديد الى السرطان الى بيت المال لينضم الى الشمس والزهرة ليقدم لك المزيد من التطور والتقدم والمزيد من الانشغالات التي تجعلك تتفوق وتصل الى نهاية الطريق واي مسالة عالقة تريد ان تتخطاها ستلاقي لها الحل ما يجعلك تعيش ظروف بناءة ماليا تبيع تشتري تستثمر لكن انتبه من المصاريف الزائدة باختصار انها ايام ممتازة تتحدث عن تألق ومهارة مميزة حافلة بالحظوظ والفرص المهمة يتابع الحظ مع وصول القمر الى برج الاسد الصديق يومي الخميس والجمعة اي الى البيت الثالث فتكون عطلة اسبوع نشيطة جدا جاذبيتك طلتك تلفت الانظار بحيث تشكل لك انطلاقة ايجابية وستكون سباقا في حقل عملك ودراستك ان التاثيرات الفلكية ترعى شؤونك وتجعلك تتقدم فتفتح امامك ابوابا عديدة تطل من خلالها على مستقبل افضل يجب ان تستغل كل دقيقة لانها فترة ثمينة تجعلك من الاقوياء جدا من اجمل ما يكون تغييرات مناسبة.

عاطفياً: تبادر الى تسوية مشكلة عاطفية عائلية تخص احد الاولاد مسالة عالقة وتساعدك تاثيرات الزهرة من برج السرطان على التقارب والتودد الى الشريك والاهل والاحبة بحيث تقوم بمبادرات جريئة جدا مدعوما من بعض الصداقات والكثير من الحماية الفلكية.للعازب والذي يريد الارتباط والالتزام الاجواء مناسبة للخطوبة او الزواج.

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