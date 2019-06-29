تعيش أجواء حماسية خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تاثيرات ممتازة ترافقك هذا الاسبوع مع وجود القمر في الجوزاء بين السبت والاثنين في بيت المال احتمال مصاريف والكثير من الربح المادي والمعنوي ثلاثة ايام مناسبة تماما تعطيك ثقة بالمعنويات والنفس وتجعلك تتشجع للتقدم والتعبير عن قدراتك لترك المشاكل جانباً وخوض مجالات متنوعة تنتصر على الاوضاع وتدخل مرحلة اكثر اشراقا وايجابية ونقلة نوعية مساعدات فلكية وتحركات نشيطة ومثمرة تتنتقل الى موقع افضل بكثير وتسوي بعض المشاكل في العمل او تغير اتجاهك كليا يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الجديد لينضم الى الشمس والزهرة في برج السرطان الصديق الذي يحمل اليك الحب والرومنسيات والراحة والدفء والجاذبية والطمانينة فتختفي كل الهموم مع نوعية الوقت الجيدة فيكون الخبر الافضل والاحتفال والانفتاح الكلي على المحيط يومي الثلاثاء والاربعاء ويقدم لك فرصة ومجال كي تثبت حقك افكارك وحججك القوية ايام مهمة جيدة جدا كي تعبر عن آرائك وكي تتواصل مع الغير فتشعر انك تولد من جديد وان الحيوية تزداد وتحقق اهدفا كثيرة وتقوم بتنقلات عديدة وناجحة لكن سوف تبتعد عن الاضواء وتتراجع مع تراجع الحظوظ والتقلبات الفلكية السلبية كن حذرا جدا ولا تختلق المشاكل والتحديات يومي الخميس والجمعة مع وجود القمر في الاسد المواجه لبرجك ومن الضروري التأني في اعمالك وملفاتك وتأكد من حجوزاتك واوراقك حاول ان تركز ولا تشتت افكارك ان كان من ناحية الحسابات او الشؤون المالية والمصرفية والاتفاقات حتى تختفي الغيوم الرمادية والعواصف الفلكية.

عاطفيا: في الشأن الشخصي رومنسية لا تزال الاجواء العاطفية تعمل لمصلحتك ويعدك الفلك بالافراح والحب والتناغم مع الشريك فتحقق تقدما ملموسا كما تزدهر الصداقات وااللقاءات العائلية للعازب تميل الى الاستقرار تحت تاثيرات الزهرة من برج السرطان الصديق تلتقي بحبيب يتماشى مع متطلباتك فتكون الاجتماعيات مشوقة جدا وقد تعرف لقاء استثنائيا ينهي عزوبيتك.

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