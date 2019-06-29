تعيش أجواء إيجابية خلال هذا الأسبوع

مهنيا: اسبوع جيد ومهم يدعمك القمر من برج الجوزاء على الصعيد المهني ويحمل اليك في بداية الاسبوع بين السبت والاثنين انفراجات كثيرة ونجاحات وتحقيق الامنيات هي فترة مهمة وسريعة مع وجود كوكب عطارد في الاسد الذي يسهل عليك التنقلات والمفاوضات والسفر بقصد العمل ويعطيك قدرة هائلة وافكار سريعة كما تساعدك التاثيرات الفلكية كي تسترد حقك اجواء استثنائية من الحظ تكرمك تحمل لك نتائج مرضية ترضي طموحك وفرصا مميزة تحسن من وضعك المهني والمالي تتراجع الحظوظ تحت تأثير القمر الجديد من برج السرطان يومي الثلاثاء والاربعاء ما يجعلك تبتعد عن الاضواء بحيث تتبدل الظروف ويخيم القلق والانزعاج والهموم العائلية كما سيكون بانتظارك جدول اعمال طويل يطلب منك ان تكون دقيقا كما ترى عزيزي ان الاوضاع مخيبة للامال تكثر فيها الضغوط والمتطلبات ما يجعلك تركض في كل الاتجاهات حاول ان تسيطر على الاوضاع ولا تؤجل وانتبه من مغامرة غير اكيدة النتائج تتحسن الظروف الفلكية فتعيش عطلة اسبوع ولا اروع انت الرابح وكل الظروف تعمل لمصلحتك مع انتقال القمر الى برج الاسد الناري الصديق يومي الخميس والجمعة فتتضاعف الحظوظ ويقدم لك الفلك باقة من النجاحات والتقدم بحيث تتحقق امنياتك انها ايام قوية داعمة على كافة المستويات تجعلك تسترد قوتك وثقتك بالنفس تجد نفسك في المكان المناسب في الوقت المناسب وقد تحصل على مفاجئة او هدية او مكافأة من القدر.

عاطفياً: تنقلب الظروف ضدك في الشؤون العاطفية فتظهر الخلافات في وجهات النظر مع الشريك ما يسبب القطيعة والجفاء كما تحذرك التاثيرات الفلكية الضاغطة من بعض المشاكل الزوجية والعاطفية ومن شعور بالاحباط او بعدم الانسجام مع المحيط وقد تتألم من محاولة الشريك الابتعاد عنك بسبب وجود الزهرة في برج السرطان المواجه لبرجك الذي يسبب لك سؤ تفاهم لذلك حاذر الازدواجية لأن امرك قد يفضح.

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