شاب يحرق آخر بنطلون جينز يملكه ويقرر ارتداء ملابس من القرن الـ19

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

قرر رجل بريطاني تجنب ارتداء الأزياء الحديثة، واستبدالها بملابس من القرن التاسع عشر.

قام زاك بينسنت (25 عاماً)، بإحراق آخر بنطال جينز يملكه عندما كان في الرابعة عشرة من عمره، ومنذ ذلك الحين بدأ بارتداء ملابس رجل نبيل من القرن التاسع عشر.

ولم يقتصر بينسنت على ارتداء الملابس التاريخية، بل بدأ بتصميم أزياء لعشاق التاريخ الذين يرغبون في ارتداء أزياء تعود للقرون الماضية.

وعلق بينسنت على تجربته قائلاً، إن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يشعر بها بالراحة أثناء خروجه من المنزل، وفق ما نشره موقع "ae 24".

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وأضاف "قد يكون هذا أمراً غريباً، ولكنني أحب ما أقوم به، وأنا أفعل ذلك من أجل متعتي الشخصية".

يذكر بأن بنسنت بدأ بارتداء بدلات مؤلفة من ثلاث قطع في بداية الأمر، ولكنه بدأ بارتداء الملابس التاريخية في وقت لاحق.

وتتألف الملابس التي يرتديها الشاب، من معطف طويل، وزوجاً من الأحذية الجلدية الطويلة، وصدرية وسترة بذيل خلفي طويل.

ورغم من أن الناس غالباً ما يتوقفون في الشارع ويحدقون بأزياء الشاب، إلا أنهم عادة ما يكونون لطفاء، ويعمد بعضهم لالتقاط الصور معه، وفق ما نقل موقع "اوديتي سنترال" الإلكتروني.