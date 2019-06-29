ريهام سعيد تثير قلق متابعيها: سامحوني لما أموت.. ودينا: شدة وتزول

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة شاركتها مع متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تطالب فيها الجمهور بالدعاء لها، وعلى ما يبدو أنها تعاني من مشكلات صحية.

وكتبت في الصورة التي شاركتها، "الأولى والأخيرة، حين وفاتي لا تهجروني، ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم".

وأضافت في المنشور الذي أثار قلق متابعيها، "الدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحدا".

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تفاعل عدد كبير من متابعي ومحبي ريهام سعيد معها عبر الإعجابات والتعليقات خلال ساعات قليلة، والتي جاء من بينها، تعليق الراقصة دينا، "حبيبتي ربنا يديكي العمر. شده و تزول أن شاء الله تبقي زي الفل، ألف سلامة عليكي"، وكذلك الفنانة بدرية طلبة، "ربنا يطول فى عمرك ويديكي الصحة علشان ولادك وحبايبك ويبعد عنك الأذى والمؤذيين".

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وجاءت من بين تعليقات متابعيها، "دلوقتي بتطلبي الدعوة يلا يابنني ربنا يشفيكي بس عشان تبقي عارفة إن دنيا دوارة"، و"أستاذة ريهام هو حضرتك كويسة؟؟ في خبر منشور على الفيس إن حضرتك تعبانة وخضعتي لعملية بسبب بيكتريا أصابت وشك هو الكلام دة حقيقي؟؟؟".

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