المناكير الفرنسي الصيحة الرائجة كل موسم للحصول على أظافر مميّزة

يعزّز المناكير جمال الاظافر، وبشكل خاص فإن المناكير الفرنسي هو صيحة تبقى من أكثر الموديلات المطلوبة. ما يميّز هذه الأنواع من المناكير أنّها تليق بمختلف أشكال الأظافر إن كانت قصيرة أو طويلة. وإذا كنت أنت من محبات هذا النوع من المناكير الفرنسي، شاهدي هذه الصور التي تساعدك في وضعه بشكل استثنائي وملفت.

رسومات الزهور:

إضافة سهلة لمناكير الفرنسي وهي رسم الزهور على الأظافر الفرنش تلك اللمسة التي ستمنح أظافرك الكثير من الجمال الرقي.

الخطوط العريضة:

في هذا التصميم يتم التركيز على البنصر واستخدام ألوان مختلفة ومنسجمة لتطبيقها على جانب وليس على كامل الأظفر.

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طريقة الأومبري

يمكنك تطبيق طريقة الأومبري لأظافر أنيقة ومميزة من خلال البدء بالظل الأفتح والتدرج نحو الأغمق.

الرسومات الحرة:

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يمكنك عمل رسومات وطبعات مختلفة على مناكير الفرنسي كالزخارف ورسومات الفواكه الرائعة لإضفاء المزيد من الانتعاش على هذا النوع من المناكير.

الفرنش بألوان صيفية مختلفة

إذا كنت من محبي مناكير فرنسي يمكنك الخروج قليلاً عن المألوف هذا الصيف وإعتماد الفرنش بألوان صيفية مختلفة، مع تزين إحدى الأظافر بالأشكال التي ترغبين بها، اعتمدي المناكير باللون الزهري كمناكير أساسي وإختاري اللون الأزرق الفاتح لعمل خط الفرنش، لتتألقي هذا الصيف بأسلوب مميز وجميل!

مناكير فرنسي باللونين الأبيض والبيج

اعتمدي المناكير الفرنسي العادي باللونين الأبيض والبيج مع تزينها بإحدى الاشكال الناعمة والممميزة، وأحرصي أن يكون الخط الأبيض على شكل "سمايلي" أو نصف دائرة! تعلّمي تطبيق المناكير الفرنسي كمحترف

المناكير الفرنسي باللون الفضي

لمحبي الموضة وآخر صيحاتها، إخترنا لك المناكير الفرنسي باللون الفضي واللون الأساس الزهري الناعم أو الفاتح. يمكنك إستبدال هذه الألوان باللون الذي ترغبين به!

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