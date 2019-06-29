أعراض الإصابة بحساسية الشيوكولاتة

"الشوكولاتة" من الأطعمة ذات الشعبية الكبيرة، يحبها مختلف الفئات العمرية، إلا أنها يمكن أن تسبب بعض المشاكل الصحية، المؤثرة على وظائف مختلفة في جسم الإنسان للأشخاص المصابين بما يسمى بـ"حساسية الشوكولاتة".

وفيما يلي أعراض الإصابة بحساسية الشوكولاتة، وفقًا لما ذكره موقع health line الطبي:-

- التعرض لضيق في التنفس.

- ظهور حب الشباب في الوجه، الذي يسبب إحراج للعديد من الفتيات، التي تبحث باستمرار عن طرق سريعة للعلاج من حب الشباب.

- فرز جهاز المناعة الأشخاص المصابين بحساسية اتجاه الشوكولاته، مجموعة من المواد كيميائية مثل الهستامين في الدم، ما يؤثر سلبًا على وظائف المعدة والأنف.

- تورم في الشفاه أو الحلق أو اللسان.

- سماع صفير في الأذن.

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- اضطرابات في النوم.

- الشعور بالقشعريرة.

- الإصابة بنبضات سريعة في القلب.

- الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

- ألم في المعدة بسبب التقلصات.

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