حيل بسيطة لإخفاء عيوب الذراع

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تواجه بعض النساء مشكلة في ارتداء القطع الفوقية خلال فصل الصيف بسبب عيوب الذراع كامتلاء الذراع أو نحافته الشديدة. وببعض حيل الموضة يمكن للمرأة إخفاء هذه العيوب.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية زيلكه جيرلوف أنه يمكن للمرأة إخفاء امتلاء العضد (الجزء العلوي من الذراع) من خلال تسليط الأضواء على الساعد من خلال الأكمام المزدانة بالكرانيش أو التي تتخذ شكل البوق، مع مراعاة أن تكون الخامة انسيابية وفضفاضة، ولكن ليست ناعمة للغاية؛ فبذلك يبدو العضد أكثر نحافة.

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وأضافت جيرلوف أنه يمكن أيضا إخفاء امتلاء الذراع بواسطة اللعب بالألوان، كأن يكون لون الأكمام مغايرا للون القطعة الفوقية، كقطعة فوقية تزهو بالون الأحمر، في حين تكتسي الأكمام باللون الأسود؛ حيث يعمل التباين اللوني على صرف الأنظار عن امتلاء الذراع وتسليطها على منطقة الصدر أو البطن.

كما يمكن إخفاء امتلاء العضد بواسطة الأكمام الطويلة، مثل الأكمام الثلاث أرباع، التي تغطي المرفق.

أما الذراع النحيف للغاية، فيمكن للمرأة صرف الأنظار عنه من خلال الأكمام المزدانة بكرانيش عند العضد؛ حيث إنها تمنح الذراع كثافة جذابة.