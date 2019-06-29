منها الصين..تعرف على قائمة أغلى المدن للعمالة الأجنبية في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

إذا كنت تأمل بالانتقال والعمل في بلد آخر، فعليك أن تراجع هذه اللائحة قبل أخذ قرارك النهائي، إذ كشف استبيان جديد أن مدن قارة آسيا لا تزال الأغلى في العالم للوافدين، حسب ما جاء على موقع "CNN".

وللسنة الثانية على التوالي، تصدرت هونج كونج المرتبة الأولى في القائمة، إذ اعتبرت واحدة من أغلى المدن للعمالة الأجنبية، بحسب تقرير "Mercer’s 2019 Global Talent Trends".

ولا تبتعد المدن الآسيوية الأخرى عن هونج كونج عن ذلك الترتيب بكثير، إذ سيطرت القارة على 8 من أصل الـ10 مدن على اللائحة، كما حصدت طوكيو المرتبة الثانية، بينما ارتفعت سنغافورة في الترتيب لتأخذ المرتبة الثالثة من زيوريخ.

وكانت نيويورك هي المدينة غير الآسيوية الوحيدة في القائمة، حيث حصدت المرتبة التاسعة بعد بكين التي كانت في مرتبة الولاية الأمريكية العام الماضي.

وكانت المفاجأة الكبيرة لهذا العام، هي دخول مدينة عشق آباد في تركمنستان، التي شهدت تغيراً واسعاً، فقد انتقلت من المرتبة 43 العام الماضي، إلى المرتبة السابعة هذا العام. ولم تحد الشركة القائمة على التقرير سبب هذا الصعود المفاجئ، إلا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل التضخم في أسعار المستهلك التركماني إلى 9% في عام 2019.

وفي المقابل، تصدرت العاصمة التونسية، تونس، المرتبة 209 على القائمة، مما يجعلها من المدن التي تنخفض فيها كلف المعيشة.

وأشارت شركة "Mercer"إلى أن العديد من العوامل، مثل معدلات تضخم أسعار السلع والخدمات وكلف الإقامة، تنعكس على الكلف المعيشية للمغتربين.

قائمة أغلى المدن للعاملة الأجنبية لعام 2019:

1- هونج كونج (الصين)

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2-طوكيو (اليابان)

3-سنغافورة

4 - سيؤول (كوريا الجنوبية)

5-زيوريخ (سويسرا)

6-شنجهاي (الصين)

7-عشق آباد (تركمنستان)

8-بكين (الصين)

9-نيويورك (أمريكا)

10-شنجن (الصين)