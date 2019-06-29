"مروة" تطلب الخلع: "متعصب للكورة.. بيتحول لعربجي لما فريقه بيخسر"

بعد أقل من عام على الارتباط الرسمي، أقامت "مروة ح." 24 عامًا، دعوى خلع حملت رقم 1006/2019، ضد زوجها "محمود أ."، 31 عامًا، بسبب تعصبه الزائد لفريقه المفضل في كرة القدم.

زواج بعد قصة حب استمرت نحو عامين، تروي تفاصيله "مروة" لـ"هن": "اتجوزنا عن حب وخطوبة تقريبا سنتين، لكن كل الحب اللي بينا اختفى بسبب العصبية الزايدة عن حدها طول الوقت، وخصوصا ماتشات الكورة لحد ما خلاني اتعقدت".

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خلافات دائمة بين الزوجين بسبب مشاهدة المباريات، تضيف: "أنا عارفة من الخطوبة إنه بيحب يشوف الماتشات دايما في البيت، وإنه متعصب لكن مكنتش متخيلة كمية الزعيق وقلة الأدب والألفاظ دي.. كان بيمثل إنه محترم طول الوقت قدامي لكن بعد الجواز اتحول لعربجي بيتخانق طول الوقت، وخصوصا ولو فريقه خسر بيكسر أي حاجة قدامه لدرجة بترعبني، بقيت وقت الماتش أبات عند أهلي لحد ما يهدى".

مشاعر سلبية نزعت الحب من قلب الزوجة، توضح: "مبقتش بحبه ولا بحترمه من كتر قلة الأدب اللي بيقولها ويعملها قدامي سقط من نظري.. إزاي راجل مفروض محترم يتعصب بالشكل ده في أي موقف، حتى لو مباراة كرة قدم!، مش متصورة إني أخلف من شخص بيفقد أعصابه بالدرجة دي، وحاسة بالخيانة إنه مثل علي الحب والأدب طول فترة الخطوبة واتحول بعد الجواز".

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